Mann grölt rechtsextreme Lieder im Zug nach Hamburg – Festnahme

Als ein Mann während einer Zugfahrt verbotene Lieder sang, meldeten zwei Fahrgäste dies der Polizei. Der Betrunkene wurde vorläufig festgenommen.

Am Dienstagabend gegen 22.10 Uhr war der Mann mit der RE7 von Kiel nach Hamburg gekommen und hatte rechtsextreme Lieder gesungen sowie Menschen mit Migrationshintergrund verhöhnt.

Nach der Ankunft informierten zwei Fahrgäste die Streife am Hauptbahnhof, welche den Mann am Nordsteg aufgriff und festnahm. Die Polizisten brachten den Mann zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof, um die strafprozessualen Maßnahmen durchzuführen.

Ein freiwilliger Test im Revier erwies einen Promillewert von 2,07. Nach den Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

Das LKA hat nun ein Strafverfahren eingeleitet. Der Verdacht: Das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. (ego)