Hamburg: Mann in Autolift eingeklemmt – Anwohner helfen bei Rettung

Am Sonntagnachmittag kam es an der Poppenbütteler Landstraße in Hamburg in einer Garage zu einem Unfall. Ein Mann war mit seinem Bein in einem Autolift eingeklemmt.

Aus bislang unbekannten Gründen ist der Mann mit seinem Bein in einen Autolift geraten und dort steckengeblieben. Angehörige alarmierten die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot anrückte.

Hamburg: Anwohner helfen bei Feuerwehreinsatz

Die Einsatzkräfte konnten gemeinsam mit den Anwohnern den Mann aus seiner misslichen Lage befreien. Er kam notarztbegleitet in ein Krankenhaus. Die Schwere der Beinverletzung war zunächst unklar.

Auf der Poppenbüttler Landstraße kam es zu leichten Staus in beide Richtungen. (sd)