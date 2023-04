Mann fällt ins Gleis – doch ein schlauer Trick rettet ihn

Am frühen Mittwochmorgen ist ein alkoholisierter Mann (61) in das Gleisbett der U-Bahn an der Station Horner Rennbahn gestürzt. Der U-Bahnfahrer sah ihn, allerdings etwas zu spät, und leitete eine Vollbremsung ein. Mit einem Trick überlebte der Mann.

Gegen 04.55 Uhr stürzte der 61-Jährige in das Gleisbett der Station Horner Rennbahn. Das bestätigte ein Polizei-Sprecher der MOPO. Doch der Mann schaffte es, sich nach dem Sturz in den sogenannten Unterrollraum, einen Hohlraum genau unter der Bahnsteigkante, zu retten.

Hamburg: Mann stürzt ins Gleisbett – und überlebt

Der Fahrer der einfahrenden U-Bahn sah den Gestürzten und legte eine Vollbremsung hin, so der Polizei-Sprecher. Dennoch konnte er den Zug nicht mehr rechtzeitig stoppen. Durch die gute Liegeposition des 61-Jährigen rollte der Zug mit mehreren Waggons jedoch an dem Mann vorbei, ohne dass dieser berührt wurde.

Die alarmierten Feuerwehrleute zogen den Mann zwischen Zug und Bahnsteigkante aus dem Gleisbett. Er war ansprechbar und hatte – durch den Sturz – Prellungen. Zur Sicherheit wurde er dennoch in ein Krankenhaus gebracht. Der Zugfahrer erlitt einen leichten Schock und wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Aufgrund des einsetzenden Berufsverkehrs kam es zu überfüllten Bussen, da der Bahnverkehr vor Ort, während des Einsatzes, kurzzeitig eingestellt war.