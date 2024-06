In unserer Kindheit waren sie die wichtigsten Menschen der Welt, diejenigen, die dafür sorgten, dass wir überhaupt überlebt haben, hilflose Würmer, die wir damals waren. Als Erwachsene aber müssen wir uns aus der Abhängigkeit von den Eltern lösen. Diese Ablösung kann schwer sein, aber sie ist die wichtigste Aufgabe im Leben, sagt Psychologin und Autorin Dr. Sandra Konrad, die in ihrer Praxis in Ottensen Einzel-, Paar- und Familientherapie anbietet. Die MOPO sprach mit ihr über unbewusste Aufträge, kindliche Erwartungen und Loyalität, die „von hinten nach vorne“ verschoben werden muss.

In unserer Kindheit waren sie die wichtigsten Menschen der Welt, diejenigen, die dafür sorgten, dass wir überhaupt überlebt haben, hilflose Würmer, die wir damals waren. Als Erwachsene aber müssen wir uns aus der Abhängigkeit von den Eltern lösen. Diese Ablösung kann schwer sein, aber sie ist die wichtigste Aufgabe im Leben, sagt Psychologin und Autorin Dr. Sandra Konrad, die in ihrer Praxis in Ottensen Einzel-, Paar- und Familientherapie anbietet. Die MOPO sprach mit ihr über unbewusste Aufträge, kindliche Erwartungen und Loyalität, die „von hinten nach vorne“ verschoben werden muss.

MOPO: Frau Konrad, es gibt ja viele Aufgaben im Leben, warum ist die Ablösung von den Eltern die wichtigste?

Sandra Konrad: Ohne diese Ablösung können wir kein selbstbestimmtes Leben führen. Das ist unmöglich. Wenn wir in der Kind- oder Opferrolle verharren, dann nehmen wir uns die Möglichkeit, selbst zu gestalten. Es kann sein, dass wir als Kind ein Opfer der Eltern waren, aber die Frage ist: Sind wir das heute, als Erwachsene, immer noch? Solange wir uns noch den Aufträgen der Eltern verpflichtet fühlen, obwohl die gar nicht zu uns passen, können wir nicht glücklich werden.

Was sind das für Aufträge?

Die werden laut oder leise vermittelt, aber sie kommen alle beim Kind an. Das können emotionale Aufträge sein, oder leistungsbezogene. Die leistungsbezogenen kennen fast alle Kinder: Sei erfolgreich! Manchmal auch: Übernimm das Familienunternehmen! Es gibt auch negative leistungsbezogene Aufträge, die eher versteckt gestellt werden: Werde nicht besser und erfolgreicher als ich!

Warum würden Eltern ihr Kind so ausbremsen?

Auf Seiten der Eltern läuft das oft unbewusst. Es können narzisstische Aufträge sein: Erfülle meine Erwartungen, aber werde nicht größer als ich. Es kann aber auch sein, dass die Eltern fürchten, ihr Kind zu verlieren, wenn es sich plötzlich in ganz anderen Kreisen bewegt, wenn es viel mehr Geld und Bildung hat als sie selbst. Wenn die Eltern sich dieser Gefühle bewusst werden, können Sie sagen: Ich freue mich über deinen Erfolg, aber ich habe auch ein bisschen Angst, dass wir uns fremd werden. Darüber kann man sprechen und kann es leichter auflösen.

Und die emotionalen Aufträge?

Da gibt es die bindenden und die ausstoßenden. Ein bindender Auftrag wäre: Bleib bei mir. Im Extremfall würde das bedeuten: Du darfst keine eigene Familie gründen. Das erwachsene Kind hat Schuldgefühle und Probleme, sich zu binden, weil es fürchtet: „Wenn ich gehe, dann ist Mama unglücklich. Die Eltern streiten oder trennen sich.“

Und der ausstoßende Auftrag?

Da müssen Kinder schnell selbständig werden, sie sollen den Eltern nicht zur Last fallen. Sie dürfen nicht stören, keinen Raum einnehmen. Das sind oft Kinder, die viel zu früh erwachsen werden, die keinen Maßstab haben für die eigenen Grenzen und Bedürfnisse. Das können sehr erfolgreiche Überperformer werden, die aber in persönlichen Beziehungen immer befürchten, zu stören, die sich nicht öffnen, weil sie mit dem Gefühl aufgewachsen sind „ich bin zu viel.“ Das ist eine Erfahrung, die das ganze Leben prägen kann.

Schwierig für einen Partner oder eine Partnerin.

Oft wählen diese Menschen unbewusst Partner, mit denen sie das alte Muster bedienen können, weil Vertrautes erst einmal ein Wohlgefühl auslöst, auch wenn es destruktiv ist. Andererseits kann es sein, dass alles in diesem Narrativ gesehen wird. Ein Beispiel: Bei mir sitzt ein Paar, ich stelle eine Frage, die Frau antwortet und der Mann sieht kurz aus dem Fenster, weil ihn etwas abgelenkt hat. Nur ganz kurz, aber die Frau hat sofort das Gefühl, sie hat schon wieder zu viel Raum eingenommen, sie wird von ihm zurückgestoßen. Das sind winzige Dinge, die dem anderen gar nicht bewusst sind – und in der Person läuft ein Film ab, die ist in ihrer alten Geschichte drin. Und deswegen ist die bewusste emotionale Ablösung von den Eltern so wichtig, sonst wiederholen wir diese Geschichten das ganze Leben lang.

Psychologin und Buchautorin Dr. Sandra Konrad betreibt eine Praxis in Ottensen Piper Verlag Psychologin und Buchautorin Dr. Sandra Konrad betreibt eine Praxis in Ottensen.

Was kann man machen, wenn der Partner, die Partnerin, noch stark mit den Eltern verstrickt ist?

Das ist tatsächlich ein hartes Stück Arbeit. Ich hatte etwa den Fall, dass die Schwiegereltern das Haus mit finanziert hatten, und die unabgelöste Tochter fand es normal, dass ihre Eltern einen Schlüssel haben und unangekündigt kamen und gingen. Der Mann hat jahrelang mit ihr gestritten und war schließlich weg. Oder Frauen, die erleben, dass ihre Männer als unabgelöste Söhne ihren Müttern erlauben, in der Kindererziehung mitzureden. Zur Ablösung gehört ganz wesentlich eine „Loyalitätsübertragung“: Wir übertragen die Loyalität, die wir den Eltern gegenüber hatten, auf den Partner, die Partnerin und die nächste Generation. Quasi von hinten nach vorne.

Sandra Konrad: Nicht ohne meine Eltern. Piper Verlag, 352 Seiten, 24 Euro Piper Verlag Sandra Konrad: Nicht ohne meine Eltern. Piper Verlag, 352 Seiten, 24 Euro

Wenn man das Elternhaus verlassen hat, finanziell unabhängig ist und vielleicht schon eine eigene Familie hat, ist das Thema Abnabelung dann erledigt?

Das sind Meilensteine der äußeren Ablösung, die sind schon wichtig. Man kann aber trotzdem in Gegenwart der Eltern in die Kinderrolle zurückfallen, man verheimlicht ihnen wichtige Teile seines Lebens, oder man hat Schuldgefühle, weil man die Erwartungen nicht erfüllt. Oder man fühlt sich selbst ständig in seinen Erwartungen an die Eltern enttäuscht.

Liebe, Lob, Anerkennung – diese Erwartungen an die Eltern aufzugeben, ist ja auch schwer.

Zur Ablösung gehört auch, die eigenen Erwartungen an die Eltern zu hinterfragen. Wenn ich mir seit 30, 40 Jahren etwas wünsche, es auch schon hundert Mal formuliert habe, und es kommt nicht, dann ist es wichtig, Abschied zu nehmen. Das ist schwer und schmerzhaft. Ein Beispiel: Angenommen, meine Mutter kann nicht kochen. Als Kind habe ich keine Wahl: Ich muss essen, was sie mir gibt, aber als Erwachsene kann ich sagen: dann koche ich selbst. Diese Selbstfürsorge funktioniert auch in emotionalen Belangen: Ich kann mich selbst um meine Bedürfnisse kümmern, ich kann um das trauern, was ich von meinen Eltern nicht bekommen habe und mich trösten. Ich kann mir selbst eine gute Mutter sein.

Kann ich mich auch ohne Zutun der Eltern ablösen?

Ja, denn Ablösung heißt ja, unabhängiger von den Eltern zu werden. Das Ziel ist nicht, sich von den Eltern abzuwenden oder sie weniger zu lieben, sondern sie reifer zu lieben. Abgelöste Menschen schauen mit einem erwachseneren, milderen Blick auf die Eltern. Wir können dann erkennen, dass die Eltern ihr Bestes gegeben haben, auch wenn es für uns nicht immer gut genug war. Je besser wir uns selbst versorgen lernen, desto eher können wir Beziehungen auf Augenhöhe führen – mit den Eltern und mit allen anderen.