Mallorca: Hamburger berichten: So ist es mit Baby am Ballermann

Türkisfarbenes Wasser, der Strand halb leer, die Partytempel geschlossen: Jan L. und seine Freundin gehören zu den ersten Deutschen, die wieder nach Mallorca reisen dürfen. Das Paar verbringt seinen Urlaub mit der kleinen Tochter in El Arenal – und erlebt den Ballermann-Strand als Familien-Paradies.

Wo zu Nicht-Corona-Zeiten Junggesellen-Gruppen, Sportfreunde und Frauen-Cliquen Party machen, bis der Arzt kommt, verteilen sich nun junge Familien auf dem breiten Strand der Playa del Palma: „Es ist ein Traum“, sagt Jan L. (44) aus Hamburg: „Das Wasser ist kristallklar, 25 Grad warm, und am Strand ist jede Menge Platz.“

Viel Platz zum Abstand halten: der Strand von El Arenal im Sommer 2020

Mallorca 2020: So ist die Stimmung in El Arenal

Normalerweise, erklärt der erfahrene Mallorca-Urlauber, wäre er niemals mit einem Baby in der Hauptsaison an die „Playa“ gefahren. Aber in diesem Sommer ist alles anders, und das liegt nicht nur daran, dass bei der Einreise am Flughafen vom Palma automatisch und im Vorbeigehen Fieber gemessen wird. Nein, es ist die Stimmung, die eine andere ist: „Es ist gemütlich in El Arenal“, sagt Jan L.: „Die paar Partygruppen, die man sieht, verhalten sich total gesittet.“

Mallorca: Mega-Park die gesamte Saison geschlossen

Die Großraumdisco Mega-Park, Epizentrum des Schaumparty-Ballermann-Tourismus, Heimat von Jürgen Drews und Micky Krause, bleibt die ganze Saison über geschlossen, ebenso der „Bierkönig“ und das „Bamboleo“ – die Partymeute verliert ihre Theken und Tränken. Totentanz an der Playa de Palma?

Mundschutz: Kellnerin in einer Bar an der Playa de Palma.

„Nein“, sagt Jan L. aus Niendorf: „Die Open Air-Terrassen der Restaurants sind fast alle geöffnet und gut besucht.“ Die Tische sind auseinander gezogen, die Kellner tragen Masken, die Gäste dürfen den Stoff aus dem Gesicht nehmen, sobald sie Platz genommen haben: „Es eigentlich genauso wie in Deutschland“, sagt der Medizinprodukteberater, „wir fühlen uns überhaupt nicht eingeschränkt.“

Mallorca-Urlaub 2020: Gastronomen achten streng auf die Corona-Regeln

Die spanischen und deutschen Gastronomen seien froh über jeden Touristen, und doch sei auch Sorge zu spüren: „Die Mallorquiner hatten eine strenge Corona-Ausgangssperre, durften sechs Wochen ihre Wohnungen nur zum Einkaufen verlassen. Bei Kontrollen musste man seinen Kassenbon vorzeigen und der durfte nicht älter als 15 Minuten sein – dieses Eingesperrtsein will hier keiner noch einmal erleben.“

Mit Abstand: Badegäste an der Playa de Palma

Entsprechend streng werde die Maskenpflicht kontrolliert. Duldet ein Wirt, dass seine Gäste ohne Maske durchs Restaurant zum Klo gehen, drohen hohe Strafen.

Der Erfolg: Mallorca hatte schon lange keine Corona-Neuinfektion mehr zu melden. Ob das so bleibt? „Die Insel“, beobachtet Jan L., „wird jeden Tag voller.“