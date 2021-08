Mal wieder lachen?: „Steife Brise“ im Altonaer Volkspark – Improtheater von den Besten

Altona –

Mal wieder Lust, so richtig zu lachen? Dann könnte die Impro-Show des Theater-Ensembles „Steife Brise“ was für Sie sein! Normalerweise spielen die eher auf der „Cap San Diego“ oder der Bühne des Imperial-Theaters. Aber in Corona-Zeiten werden ja viele neue Pfade beschritten. Drum geht’s nun für drei Termine auf die Waldbühne im Altonaer Volkspark.

Bald 30 Jahre fegt diese „Steife Brise“ nun schon über Hamburgs Bühnen. 1992 wurde das Improvisations-Theater bereits gegründet. Der Clou: Alles wird improvisiert. Das Ensemble reagiert etwa spontan auf Stichworte aus dem Publikum. Oder auch andersherum. Oder die Schauspieler müssen bestimmte Aufgaben erfüllen.

Lässt man sich drauf ein, wird’s sehr spaßig

Dann balancieren sie etwa eine Zwei-Euro-Münze auf der Stirn, während sie eine Liebesszene spielen. Oder immer, wenn jemand im Ensemble das Wort „Krabbe“ ruft, soll das Publikum aufspringen und frenetisch jubeln. Wenn man sich drauf einlässt, wird’s in jedem Fall sehr spaßig. Auch wenn es coronabedingt natürlich auch im Volkspark ein paar Sonderregeln geben wird.

Der Eintritt zur Waldbühne ist zwar frei, schließlich handelt es sich um eine öffentliche Fläche. Dennoch freut sich das Ensemble natürlich über Spenden und wird den Hut rumgehen lassen. Außerdem muss man sich im Vorfeld online registrieren – Stichwort Infektionsketten nachverfolgen. Die Links finden sich auf der Homepage der „Steifen Brise“. Registrierung bitte mitbringen! Und wie überall sonst gilt auch hier: Bitte auf Abstand achten!

Gespielt wird an drei aufeinanderfolgenden Sonnabenden. Los geht es heute. Die Kinder-Improshow „Was ist denn das für eine Geschichte?“ wurde für den 25.7. leider abgesagt – nächste Woche klappt es aber hoffentlich. Von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr folgt dann aber definitiv die Musikshow „Die ultimative Musikrevue“. Und zum Abschluss von 19.30 Uhr bis 20.45 Uhr die Steife-Brise-Improshow „Alles kann, nichts muss“. Der Name: vermutlich Programm!

Zwischen den Shows muss die Waldbühne immer komplett geräumt werden. Sie werden jeweils an Ihren Platz geführt. Sollte es – Gott bewahre! – regnen, fällt die Show leider aus.

– Waldbühne Altonaer Volkspark Nansenstr. 82, 25.7., 1.8., 8.8., jeweils ab 16 Uhr, Eintritt frei, Spenden erbeten (Richtlinie: 6 Euro Erw./ 3 Euro Kinder), Registrierung: www.steife-brise.de, Tel. (040) 87 87 96 69 0