Süß und herzhaft: Im neuen Laden „Madame Croissant“ dreht sich alles um den Gebäck-Klassiker aus Frankreich. Mit ungewöhnlichen Belägen und Füllungen wie „Lotus Cheesecake“ lockt Inhaberin Özge Özcan Feinschmecker in die Innenstadt. Die MOPO erklärt, was die Croissants so besonders macht – und was eine der Gründerinnen mit der RTL-Show „Der Bachelor“ zu tun hat.

Buttercroissants, original aus Frankreich, gibt es jetzt auch in Hamburg: An der Gerhofstraße (Neustadt) hat das neue Geschäft „Madame Croissant“ eröffnet. Und dort dreht sich alles nur um das Gebäck.

„Den Teig bekommen wir direkt aus Frankreich geliefert“, sagt Inhaberin Özge Özcan (41). Der wird im Laden aufgebacken, frisch belegt oder mit hausgemachten süßen Cremes gefüllt. „Unser Bestseller ist das Croissant mit Pistazien-Creme und weißer Schokolade“.

Eine herzhafte Variante mit Lachs, Honig-Senf-Dillsoße, Granatapfel und Limette Patrick Sun Eine herzhafte Variante mit Lachs, Honig-Senf-Dillsoße, Granatapfel und Limette

Es stehen aber auch Cremes wie Vanille oder „Lotus Cheesecake“ auf der Karte. Bei der veganen Variante wird das Croissant mit Pflanzenmargarine gebacken und einer veganen Schokocreme gefüllt.

Herzhafte Croissants gibt es mit Rührei, mit Büffelmozzarella und Pestocreme oder mit Lachs, Honig-Senf-Dillsoße und Limette. 4,90 bis 7,50 Euro kosten die Hörnchen. Sitzplätze gibt es keine, alles ist zum Mitnehmen.

„Madame Croissant“ Hamburg: Original Gebäck aus Frankreich

„Madame Croissant“ ist ein Franchise-Unternehmen. Gegründet hat es ein junges Trio aus Köln. Wie die Idee entstanden ist? „Als BWL-Student habe ich damals in einer WG gewohnt“, sagt Gründer Majid Yaman (29) zur MOPO. „Wir haben uns immer Fertig-Croissants aus dem Discounter aufgebacken und mit ungewöhnlichen Belägen getoppt. Sowas konnte man damals noch nicht kaufen. Bis auf Schoko-Croissants gab es quasi nichts. Das wollten wir ändern.“ Den ersten Laden eröffneten Majid Yaman und seine Partner 2022 in Köln, einen zweiten gibt es in Bonn, weitere sollen folgen.

Der kleine Laden „Madame Croissant“ an der Gerhofstraße (Neustadt) Patrick Sun Der kleine Laden „Madame Croissant“ an der Gerhofstraße (Neustadt)

Für Werbung sorgt Influencerin und Mit-Gründerin Diana Kaloev, einigen Fernsehzuschauern aus der RTL-Show „Der Bachelor“ bekannt. Dort stand sie 2020 im Finale, wurde dann aber doch nicht auserwählt – der Bachelor schickte beide Frauen ohne Rose nach Hause. Knapp 190.000 Fans folgen Diana Kaloev bei Instagram.

„Bei unserer Eröffnung war sie hier im Laden“, erzählt Özge Özcan. „Einige Fans sind extra wegen ihr angereist, ein Mädchen hat vor Freude sogar geweint.“

Ein Konzept, das bisher gut aufgeht. Doch wie nachhaltig ist es, sich Croissant-Teig extra aus Frankreich liefern zu lassen? „Wir sind nicht die einzigen Abnehmer“, sagt Majid Yaman. „Noch haben wir einen Start-up-Charakter, versuchen aber, uns immer weiter zu optimieren. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit auf dem Schirm.“