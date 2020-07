Mackerodt wird Rewe-Chef: HSV-Legende übernimmt Supermarkt-Leitung in Hamburg

Obst und Gemüse statt Strandfeeling: Frank Mackerodt geht neue Wege. Der 57-jährige Hamburger, der unter anderem im vergangenen Jahr die Beachvolleyball-Weltmeisterschaft in die Hansestadt geholt hat, startet eine neue Karriere im Lebensmitteleinzelhandel. Nach einer Einarbeitungsphase soll Mackerodt künftig einen Rewe-Supermarkt leiten.

„Zukünftig werde ich meine langjährigen Erfahrungen aus dem Leistungssport und dem Eventmanagement in mein neues Berufsfeld einbringen“, wird Mackerodt in einer Pressemitteilung von Dienstag zitiert.



Der Promoter, der 111 Volleyball-Länderspiele in der Halle absolviert hat und mit dem Hamburger SV mehrmals deutscher Meister wurde, war auch für die ranghöchste nationale Beach-Serie verantwortlich, die der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) künftig selbst vermarkten und organisieren will.

Mackerodt, der mit dem HSV mehrmals deutscher Meister wurde, ist nicht der erste Hamburger Sportler, der einen Supermarkt übernimmt. Vor ihm wechselte bereits Holger Stanislawski, der unter anderem den FC St. Pauli in der 2. Bundesliga trainiert hatte, in die Geschäftsführung eines Rewe-Markts in Winterhude. (vst)