Strände, Wälder, Seen, Heide, Moore: Auf gut 30 Kilometern Durchmesser bietet Hamburg eine gigantische Vielfalt an Naturlandschaften – jede Menge Auswahl für einen Kurzurlaub in der Stadt bei bestem Wetter. Die MOPO verrät 19 Tipps für die Sommerzeit – von Hamburgs letztem Naturstran über versteckte Paradiese bis zu dem Ort, an dem man sich wie auf Sylt fühlt.

Hier macht baden richtig Spaß

Dove Elbe und Gose Elbe: Besuchen Sie doch mal die idyllischen Geschwister von Hamburgs größtem Fluss! Die Seitenarme Dove und Gose Elbe winden sich durch die Vier- und Marschlande. Man paddelt an reetgedeckten Häusern, Mühlen und knorrigen Bäumen vorbei, sieht Libellen über das Wasser tanzen und Vögel wie Haubentaucher vorbeiziehen. Perfekt für einen Ausflug im Kanu oder mit dem SUP! Wer ein eigenes Board hat, kann es in Allermöhe in Höhe des Allermöher Deichs 41 in die Dove Elbe lassen. Nahe der Bushaltestelle Pumpwerk Allermöhe (Linie 321) gibt es Parkplätze. Auch in Höhe des Allermöher Deichs 406 gibt es eine Einsatzstelle. Wen es auf die Gose Elbe zieht: Bei „Paddel Meier“ (Heinrich-Osterath-Straße 256/Kirchwerder) kann man gegen Gebühr sein Gefährt zu Wasser lassen und SUPs sowie Boote mieten. Bus: Linie 122/222 bis Heinrich-Osterath-Straße 241.