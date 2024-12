Mitten im dicht bebauten Winterhude bezeichnen die Mieter ihren riesigen Innenhof zwischen der Dorotheen- und Sierichstraße als grünes Idyll: Die Kinder spielen hier im Sommer draußen zusammen auf dem Trampolin oder den Schaukeln, es gibt gemeinsame Grillfeste und Nachbarschaftstreffen. Dieses Idyll ist jetzt allerdings in Gefahr: Die Eigentümerin will genau dort Luxuswohnungen errichten – doch die Anwohner wehren sich. Enttäuscht sind sie vor allem von der Bezirkspolitik in Hamburg-Nord.