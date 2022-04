Lufthansa-Technik will Hunderte neue Stellen in Hamburg schaffen

Nach dem schlimmsten Jahr der Unternehmensgeschichte ist die Lufthansa-Technik wieder im Steigflug: 700 Stellen sollen allein in Hamburg neu besetzt werden.

2020 hatte die Lufthansa-Technik das schlimmste Jahr ihrer Geschichte erlebt, weil viele Airlines im Zuge der Corona-Krise Flugzeuge ausgemustert oder dauerhaft geparkt hatten – was zu deutlichen Rückgängen auch bei der Wartung führte. Im Sommer 2020 wurden in Hamburg rund 300 Beschäftigte entlassen. Jetzt soll jedoch wieder Personal eingestellt werden.

Lufthansa-Technik will 700 neue Stellen in Hamburg schaffen

Wie das „Abendblatt“ zuerst berichtete, sollen rund 700 Stellen in Hamburg neu besetzt werden. Davon 200 bei der Lufthansa-Technik-Logistik. 350 Stellen davon wurden bereits besetzt, wie Dr. Frank Bayer, Personalchef der Lufthansa Technik, auf Nachfrage der MOPO bestätigt. „Wir freuen uns, die Corona-Krise hinter uns gelassen zu haben und wieder Menschen bei Lufthansa Technik einstellen zu können.“

Gesucht werden noch Fachkräfte für Digitales und IT sowie handwerkliche Berufe wie Mechatroniker, Flugzeugbauer und Fluggerätmechaniker. Zudem werden 200 Auszubildende, 30 Duale Studierende und 10 Trainees gesucht – damit wird sich die Zahl der Auszubildenden im Vergleich zu 2021 verdoppeln. Man hoffe auch auf die Rückkehr von einst entlassenen Beschäftigten. Auch, wenn das Unternehmen mit den Kündigungen möglicherweise verbrannte Erde hinterlassen hat. „Wir müssen heute wieder Vertrauen schaffen und das können wir nur erreichen, indem wir zeigen, dass wir ehrlich, transparent sind – und wieder eine gute Zukunft haben“, so Bayer.

Die Konkurrenz auf dem um Fachkräfte ringenden Markt sei jedoch hart. Mit Airbus kämpfe man um luftfahrtaffine Beschäftigte, mit Konzernen wie Beiersdorf um Controller – und IT-Experten sind ohnehin in jeder Branche gefragt.

Lufthansa Technik sieht sich als Weltmarktführer bei der herstellerunabhängigen Wartung, Reparatur und Überholung ziviler, kommerziell betriebener Flugzeuge. Die Lufthansa Technik betreut weltweit mehr als 800 Kunden, darunter neben Fluggesellschaften auch Hersteller, Leasinggesellschaften und VIP-Jet-Betreiber.