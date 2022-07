Nächstes Flug-Chaos droht: Lufthansa-Personal streikt – auch in Hamburg

Droht das nächste Flug-Chaos in Hamburg? Die Gewerkschaft Verdi ruft die rund 20.000 Beschäftigten des Lufthansa-Bodenpersonals zu einem eintägigen Warnstreik auf. Am Mittwoch werde es zu größeren Flugausfällen und Verzögerungen kommen, kündigte Verdi am Montag an. Auch in Hamburg wird gestreikt.

Die Warnstreiks beginnen am Mittwoch ab 3.45 Uhr und enden am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr, hieß es von der Gewerkschaft. Betroffen seien alle Lufthansa-Standorte, zu denen neben Hamburg unter anderem Düsseldorf, München oder Berlin gehören. Als Hintergrund nannte Verdi ein als „unzureichend“ eingestuftes Tarifangebot der Arbeitgeber.

Flughafen Hamburg: Lufthansa-Bodenpersonal streikt

Mit dem eintägigen Warnstreik wolle die Gewerkschaft nun den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, in der nächsten Verhandlungsrunde am 3. und 4. August „ein deutlich verbessertes, abschlussfähiges Angebot vorzulegen“. „Die Beschäftigten, die tagtäglich einem enormen Druck ausgesetzt sind, haben in der zweiten Verhandlungsrunde auf ein starkes Signal gewartet, mit dem man ein gutes Ergebnis hätte erzielen können“, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Christine Behle.

Weil alle Bodenbeschäftigten zum Warnstreik aufgerufen werden, müssten sich Reisende auf größere Flugausfälle und Verzögerungen einstellen. Man bitte die Passagiere um Verständnis und informiere frühzeitig, damit diese sich noch um Alternativen kümmern könnten.

Nach der letzten Verhandlungsrunde am 13. Juli legten die Arbeitgeber nach Verdi-Angaben ein Angebot vor, das die Inflation „nicht annähernd“ ausgleiche und mit einem „Reallohnverlust“ einhergehe. Eine vom Erfolg des Unternehmens abhängige Bezahlung schiebe zudem das Risiko auf das Personal – zu unsicher sei die Zukunft.

Verdi fordert für die Lufthansa-Beschäftigten 9,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 350 Euro im Monat. Für zwölf Monate soll der Stundenlohn bei mindestens 13 Euro liegen. Derzeit würden die Tochterfirmen Lufthansa Cargo und Lufthansa Technik Logistik Services noch weniger als 12 Euro pro Stunde bezahlen.