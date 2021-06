Lotto Hamburg: Glückspilz gewinnt hohe Summe – und meldet sich nicht

Alsterdorf –

Im Stadtteil Alsterdorf dürften demnächst die Korken knallen. Ein Glückspilz hat dort genau 644.484 Euro im Lotto gewonnen! Eine stolze Summe. Gemeldet hat sich bei dem Unternehmen allerdings bislang noch niemand.

Der oder die Glückliche hatte am Wochenende einen Spielschein mit den sechs richtigen Gewinnzahlen (16, 24, 31, 40, 44, 46) in einer Annahmestelle in Alsterdorf abgegeben – nur die korrekte Superzahl 0 fehlte.

Lotto Hamburg: Glückspilz aus Alsterdorf gewinnt hohe Summe

Bundesweit hatten bei der Ziehung am 15. August drei Lottospieler in der zweiten Gewinnklasse gewonnen. Den Gesamtbetrag der zweiten Gewinnklasse von insgesamt 1.933.452 Euro muss sich der Hamburger folglich mit Gewinnern aus Bayern und Niedersachsen teilen, so dass sich jeder von ihnen über 644.484 Euro freuen kann.

Erst im Juli hat ein Hamburger kräftig abgesahnt. Ein Spieler aus Wandsbek gewann 1,06 Millionen Euro beim Eurojackpot. Im gesamten vergangenen Jahr haben 18 Hamburger Glückspilze 100.000 Euro oder noch mehr gewonnen. Vier dieser Tipper konnten 2019 sogar einen Millionengewinn einstreichen. (mp)