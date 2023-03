„Industriekultur“ – das ist so ein Begriff, mit dem Investoren und viele Stadtverwaltungen nicht viel anfangen können. Auch in Hamburg werden selbst denkmalgeschützte historische Fabriken plattgemacht. In Itzehoe dagegen hauchen Künstler seit fast 20 Jahren den Überresten einer alten Zementfabrik neues Leben ein. Doch nun gab es Streit mit der Stadt – und der landete sogar vorm Bundesgerichtshof.