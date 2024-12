Die weißen Villen in der kleinen Straße Neuding (Groß Flottbek) erstrahlen in prächtigem Weihnachtsglanz. Herrnhuter Sterne oder kunstvoll drapiertes Tannengrün sind in den Fenstern zu sehen. Doch an der Hausnummer 7 glänzt gar nichts mehr. Ein gelbes Schild am Windfang der total heruntergekommenen Villa warnt sogar vor „Einsturzgefahr“.