„Güldenhaus”: Seit 1818 stand dieser Name in Bremen für edle Brände und den beliebten Doppelkorn „Eiswette“. 1999 aber war Schluss mit der Produktion an der Großen Sortillienstraße unweit der Weser. Das 10.000 Quadratmeter große Fabrikareal im Stadteil Neustadt verfiel. Doch „Güldenhaus“-Spirituosen gibt es weiterhin und auf dem schaurig-schönen Gelände der ehemaligen Schnapsfabrik sollen irgendwann einmal Wohnungen gebaut werden.

Über der schmalen Einfahrt zur ehemaligen Schnapsfabrik hat erstaunlicherweise der wunderschöne Neon-Schriftzug mit dem Firmennahmen „Güldenhaus“ die Jahrzehnte überdauert. Allein dieses Überbleibsel aus ehemals glanzvollen Zeiten des Bremer Traditionsbetriebs hätte Denkmalschutz verdient.

Der Schriftzug mit dem Firmennamen „Güldenhaus“ über der Fabrikeinfahrt hat bis heute überdauert. Florian Quandt Der Schriftzug mit dem Firmennamen „Güldenhaus“ über der Fabrikeinfahrt hat bis heute überdauert.

Doch auf dem Grundstück selber sieht es dann eher übel aus. Die Fassaden bröckeln, in Mauerritzen sprießen schon kleine Bäumchen. Dächer sind undicht. Hier tut sich schon lange gar nichts.

„Güldenhaus”-Gelände: Investoren-Pläne geplatzt

Zuletzt berichtete 2021 der „Weser Kurier“ über die Pläne eines Bremer Investors. Das Unternehmen hatte in einer städtebaulichen Studie prüfen lassen, ob hier nicht in größerem Stil Wohnungsbau möglich wäre. Lokalpolitiker und die Verwaltung unterstützten das Vorhaben, forderten aber auch die Errichtung von mindestens 25 Prozent Sozialwohnungen.

Die Natur erobert sich ihren Raum zurück und in den Ritzen des maroden Mauerwerks sprießen schon kleine Bäumchen. Florian Quandt Die Natur erobert sich ihren Raum zurück und in den Ritzen des maroden Mauerwerks sprießen schon kleine Bäumchen.

Das aber lehnte der potenzielle Investor ab, weil der Bau preisgünstiger Wohnungen auf dem Gelände bei dem dortigen hohen Sanierungsaufwand „wirtschaftlich nicht darstellbar“ sei, so das Argument. Der „Weser Kurier“ zitierte den Investor Marco Bremermann mit dem Satz: „Das wäre der Todesstoß für das Projekt.“ Auf MOPO-Nachfrage äußerte sich der Unternehmer aktuell nicht.

Dieses Bäumchen hat sich im Laufe der Zeit durch einen Metallzaun gearbeitet. Florian Quandt Dieses Bäumchen hat sich im Laufe der Zeit durch einen Metallzaun gearbeitet.

Nicht alle Gebäude der „Güldenhaus“-Brennerei sind aber bereits verfallen. 2009 wurde in einem der Gebäude am Hohentorspark eine Paintball-Halle eröffnet und in einem weiteren Gebäude gibt es die „Alte Schnapsfabrik“ – ein Zentrum für Start-ups und Kreative.

So ist also nach vielen Jahren des Verfalls und des Leerstands noch etwas Leben auf dem Areal und auch der mehr als 200 Jahre alte Traditions-Firmennamen wurde vor ein paar Jahren neu belebt. Der Unternehmer Hauke Eimann erwarb den Markennahmen und lässt im niedersächsischen Familienbetrieb „Dampfkorn-Brennerei Lüning” in Sulingen, der dort 1779 gegründet wurde, einen in Tongefäßen gereiften Korn mit dem Namen „Korn to be wild“ brennen. Außerdem bietet der Kaufmann unter dem Namen „Güldenhaus“ einen edlen Wacholderschnaps und einen sogenannten Kaffee-Korn an. So scheint also die alte Schnapsmarke langlebiger zu sein als die verfallenen Bauten mitten in Bremen.