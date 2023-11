In der 45.000-Einwohner-Kreisstadt Halberstadt, mitten im Harz, befindet sich ein ganzes Geisterviertel. Neben einem ehemaligen und nun leerstehenden Gefängnis mit hohen Zäunen und Stacheldraht stehen verlassene Wohn- und Bürogebäude, unheimlich und faszinierend zugleich. Ein Schandfleck für die Stadt – ein wahres Paradies für Lost-Place-Fans.

Es gibt ja Orte, von denen man sagt, hier wolle man nicht tot überm Zaun hängen. Grundsätzlich trifft das auf die süße Kleinstadt Halberstadt in Sachsen-Anhalt nicht zu. Kirchtürme, bunte Blumenkübel, grün bewachsene Altbauten im Fachwerkstil: Man kann schlechter wohnen als in dieser 45.000-Einwohner-Kreisstadt (Landkreises Harz).

Im Busch liegt ein zerbrochener Rahmen mit Familienfoto

Man darf nur nicht den Ortskern verlassen. Denn etwas außerhalb steht das ehemalige Gefängnis in der Gerichtstraße. 4500 Quadratmeter Knast mit stacheldrahtgesicherten Fenstern, einer verblichenen braunen Fassade und Stacheldraht auf den hohen Mauern. Kein schöner Anblick.

Um das Gefängnis herum sieht es nicht viel besser aus: Gleich zwei leere Gebäude befinden sich dort, offenbar mal Wohnhäuser oder Bildungseinrichtungen – die Stadt kann (oder will) der MOPO nichts dazu sagen. Die Häuser haben ihren ganz eigenen, verrotteten Charme: Eine rote, glasähnliche Fassade mit zahlreichen Bruchstellen, zerbrochene Fenster, die üblichen Hinterlassenschaften rebellischer Jugendlicher mit farbgefüllten Spraydosen auf den unteren, zugenagelten Fenstern. „Bullen ficken Kühe“, steht auf einem Fenster weiter oben geschrieben, daneben ein männliches Geschlechtsteil – naja. Die Vorplätze sind verwildert, nur vor dem Eingang stehen die hohen grünen Hecken noch Spalier, die Zugangstür unter dem brüchigen Vordach ist verriegelt.

In einem Busch vor der Einfahrt zum Hof liegt ein gerahmtes Bild mit zerbrochenem Glas. Darauf zu sehen: Ein älteres Ehepaar, wohl auf einer Familienfeier. Auf dem Tisch vor ihnen stehen Getränke, sie lächeln entspannt in die Kamera. Wer das wohl ist? Und warum das Bild zerbrochen hier am Wegesrand liegt? Keine Ahnung. Das hier ist kein Lost Place, das ist ein Lost Viertel. Die noch bewohnten Häuser drumherum sind grau, Menschen sind kaum auf der Straße.

Lost Place im Harz: Die Geschichte der verlassenen JVA

Und Mittelpunkt ist das Gefängnis mit den hohen Mauern und dem Stacheldraht. So lange ist das noch gar nicht verlassen: 2010 wurde es nach etwa 100 Jahren Betrieb geschlossen. Wie bei Gefängnissen dieser Größe eher unüblich, wurden hier sowohl Frauen als auch Männer untergebracht. Dementsprechend gab es einen Männer–, einen „Weiber“- und einen Arbeitshof, auf denen sich die Gefangenen aufhielten – nach außen abgeschirmt durch die tristen Gebäude mit den Zellen, einer Küche, einer Werkstatt und Verwaltungsräumen.

Hier konnten gleichzeitig 200 Gefangene untergebracht werden, viele von ihnen waren solche, die in der Häftlingshierarchie weit unten standen und besondere Beobachtung brauchten. Senioren ab 60 Jahren wurden hier ebenfalls untergebracht. Die meisten saßen hier nur für die Untersuchungshaft ein, einige im Strafvollzug von bis zu drei Jahren.

13 Jahre steht das Gefängnis nun schon leer, auch wenn der Stacheldraht in der Sonne glänzt wie neu. 2014 wurde der Komplex auf einer Auktion in Berlin für 100.000 Euro an einen unbekannten Investor veräußert, doch geschehen ist seitdem gar nichts. Auch die Stadt hält sich bei Fragen nach der Zukunft des Gefängnisses bedeckt. Fakt ist: So schnell wird auf dem Gelände und auch in den Häusern drumherum nicht viel passieren. Solange bleibt das Viertel der Schandfleck von Halberstadt – und der Teil, den Gäste auf der Suche nach Blumen und Fachwerk lieber meiden sollten.