Ein verfallenes Klinikgebäude, in dem es spuken soll, leerstehende „Hexenhäuschen“ an einsamen Wegen und ein mehr als 100 Jahre altes Generatoren-Haus: Die ehemalige Lungenheilstätte Edmundsthal-Siemerswalde in Geesthacht ist ein Paradies für „Lost Placer“. Doch selbst Insidern kaum bekannt ist ein geheimnisvoller Aussichtsturm auf dem riesigen Areal. Die MOPO machte sich auf Spurensuche im dichten Wald am Geesthang ...