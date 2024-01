Eine einfache Wohnstraße im beschaulichen Quedlinburg (Sachsen-Anhalt), Einfamilien- neben Doppelhäusern, ein paar Bäume und Sträucher fürs Grün – und mittendrin eine alte Mühle. Alle Umbaupläne der vergangenen Jahrzehnte sind gescheitert – und so steht sie eingezäunt da und rottet vor sich hin.

Die ehemalige Turmholländerwindmühle sieht nicht aus wie eine klassische Windmühle. Auf den kreisrunden Bau aus Backstein wurde ein futuristisch wirkendes Stahlkonstrukt aufgesetzt, das aber irgendwie nur halb fertig wurde. Durch einen offenen Türbogen kann man eine verrostete Stahltreppe im Inneren erkennen.

Quedlinburg im Harz: In der Region gibt es viele Mühlen

Errichtet wurde der als alte Mühle ins Denkmalverzeichnis eingetragene Bau im Jahr 1713, nachdem ihre Vorgängerin einem Sturm zum Opfer gefallen war. In diesem Jahr gab es in Deutschland noch kein Gebiet mit dem Namen Sachsen-Anhalt, die wichtigsten Vorgänger waren die preußische Provinz Sachsen und der Freistaat Anhalt. Erst 1947 entstand das Bundesland Sachsen-Anhalt.

Durch den offenen Eingang der Mühle kann man die Stahlkonstruktion im Inneren erkennen. Florian Quandt Durch den offenen Eingang der Mühle kann man die Stahlkonstruktion im Inneren erkennen.

Die alte Mühle Gernrode ist in ihrer ursprünglichen Form typisch für Mühlen in Sachsen-Anhalt. Gerade im nördlichen Harzvorland gab und gibt es aufgrund der fruchtbaren Böden einige davon.

Eine alte Mühle mitten in einer Wohnstraße – ein ungewöhnliches Bild. Florian Quandt Eine alte Mühle mitten in einer Wohnstraße – ein ungewöhnliches Bild.

Sie steht dennoch seit Jahrzehnten leer. Ein Versuch, sie für Wohnzwecke nutzbar zu machen, scheiterte in den 1980er Jahren. Aus dieser Zeit stammt auch der futuristische Aufbau, der nie fertiggestellt wurde.

Das könnte Sie auch interessieren: „Weihnachten ist für uns die Hölle!“ Paketbote packt aus

Der Zaun hindert ungebetene Besucher daran, die Mühle zu betreten, neben ihr liegen Schutt und alte Baumaterialien. Von Efeu bewachsen und mit dem etwas beschädigten Mauerwerk erinnert sie ein bisschen an einen zu klein geratenen Rapunzel-Turm – und passt damit noch weniger in diese einfache Wohnstraße, in der sie steht. Doch an dem Zustand wird sich erst einmal nichts ändern. Denn neue Pläne für die Mühle gibt es nicht, ein Abriss ist aufgrund des Denkmalschutzes zunächst ausgeschlossen. Und so wird sie erst mal noch weiter vor sich hin rotten, die alte Mühle Gernrode.