Mit Graffiti „verziert“, angerostet und vermodert – die alte Eisenbahnbrücke über die Gasstraße in Bahrenfeld bietet kein schönes Bild. Aber was hat es mit dem interessanten Bauwerk auf sich? Die MOPO folgte dem Gleisverlauf und begab sich auf die Spuren der Brücke ins Nichts.

Auf der einen Seite die riesige öde Fläche eines Baugebiets, auf der anderen Seite scheinbar undurchdringliches Gestrüpp – so stellt sich die Situation an der Brücke dar. Wir erklimmen die steile Böschung und stehen auf der Brücke. Dort liegen noch die vermoderten Reste der hölzernen Bahnschwellen.

Die Gleise führen dann von der Brücke ins Gebüsch. Wir befinden uns dort auf dem Gelände des ehemaligen Gaswerks, auf dem sich heute der Otto von Bahrenpark, das Hotel „Gastwerk“, viele Büros, aber auch Wohnungen und Geschäfte befinden. Nach knapp 100 Metern endet der Schienenstrang. Aber wer hat ihn einmal angelegt – und warum?

Das Geheimnis der Eisenbahnbrücke über der Gasstraße

Die Antwort ist naheliegend: die Betreiber des von 1892 bis 1895 errichteten Gaswerks. 1896 entstand auch die Brücke. Unter anderem wegen der ungewöhnlichen Stahlstützen, die wie Säulen gestaltet sind, steht die Brücke unter Denkmalschutz. Der Aufwand beim Brückenbau ist ungewöhnlich, handelt es sich doch hier lediglich um eine Werkbahn, die am heutigen S-Bahnhof Bahrenfeld vom allgemeinen Schienennetz abzweigte.

Die fast 130 Jahre alte Bahnbrücke führt über die Gasstraße auf das Gelände des alten Gaswerks. Bemerkenswert sind die säulenförmigen Stützen. Florian Quandt Die fast 130 Jahre alte Bahnbrücke führt über die Gasstraße auf das Gelände des alten Gaswerks. Bemerkenswert sind die säulenförmigen Stützen.

Über die rund 500 Meter lange Gleisstrecke wurde das Bahrenfelder Gaswerk mit Kohle für die Befeuerung der gigantischen Anlagen versorgt. Die Gleise verliefen auf dem Gaswerksgelände auf einem Damm, damit der Brennstoff direkt an die höher gelegenen Kohlenbunker herangefahren werden konnte.

Gleichzeitig konnten die Züge über eine Drehbühne auf das normale Niveau des Werksgeländes hinabgelassen werden. So konnten auf dem Rückweg Rückstände und Nebenprodukte des Gaswerks wie Teer oder Ammoniak fortgeschafft werden.

Früher Gaswerk, heute Hotel „Gastwerk“

Der Betrieb des Gaswerks wurde 1938 eingestellt. Im Krieg gab es Schäden durch Bomben, doch viele historische Gebäude blieben erhalten. Bis in die 1970er Jahre richteten Künstler hier Ateliers ein, andere Gebäuden wurden als Lager für Futtermittel oder als gruselige Orte für Dreharbeiten genutzt.

Hier endet das Bahngleis auf dem Gelände des Otto von Bahrenparks. Florian Quandt Hier endet das Bahngleis auf dem Gelände des Otto von Bahrenparks.

Dank der Investoren-Geschwister Hollmann, die das Gaswerksgelände in den 1990er Jahren kauften, wurden verschiedene alte Bauten revitalisiert. So entstand bis 2002 in den ehemaligen Kohlenhallen das bekannte Hotel „Gastwerk“. Das Areal gilt heute als gelungenes Beispiel der Revitalisierung einer alten Industriebrache. Zu oft wurden solche Gelände in Hamburg nicht klug genutzt, sondern Investoren machten die alten Industriegebäude platt und ersetzten sie durch Lagerhallen oder andere langweilige Zweckbauten.

Die „Hollmänner“, wie die Investoren-Familie in der Immobilienbranche genannt wird, setzten hingegen darauf, den Charme solcher Anlagen zu erhalten. Das war ihnen auch ab 2011 auf dem Gelände der „Marzipanfabrik“ an der Griegstraße gelungen.

Zukunft der Brücke ist ungewiss

Umso unverständlicher ist, dass diese Investoren nun die schöne Brücke verrotten lassen. Geld für eine Restaurierung sollte bei der wohlhabenden Hamburger Familie doch wohl vorhanden sein. Auf MOPO-Anfrage zur Zukunft der denkmalgeschützten Brücke äußerte sich ein Vertreter von Hollmann & Partner Vermögensverwaltung (HPV) nicht.

Auf der anderen Seite der Brücke über die Gasstraße hatte sich die inzwischen abgerissene Zentrale der Kosmetikfirma Schwarzkopf befunden. Laut Bezirksamt Altona liegen für dieses Areal Gasstraße/Daimlerstraße zwei Bauanträge vor. Der größere ist noch nicht genehmigt. Dabei geht es um die Errichtung eines sechsgeschossigen Bürogebäudes. Der Bau eines kleineren fünfstöckigen Gebäudes hingegen ist genehmigt.