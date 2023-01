Ich will es ein bisschen spannend machen und gehe in der Zeit zurück bis ins Jahr 1797. Am 10. Februar wurde damals in Neumühlen Günther Ludwig Stuhlmann geboren. Der Vater war „Kammerrat“ und Besitzer einer Kalkbrennerei am Elbstrand.

Geisterhäuser! Verfallene Fabriken! Verlassene Kinderheime! Und Bunker und Tunnel natürlich sowieso: In dieser „Lost Place“-Reihe sind Dutzende Artikel zu allen möglichen geheimnisvollen Orten erschienen. Aber eine Grotte? Die hatten wir noch nicht – und dabei befindet sie sich mitten in Altona!

Ich will es ein bisschen spannend machen und gehe in der Zeit zurück bis ins Jahr 1797. Am 10. Februar wurde damals in Neumühlen Günther Ludwig Stuhlmann geboren. Der Vater war „Kammerrat“ und Besitzer einer Kalkbrennerei am Elbstrand.

Die Grotte am Elberg

Stuhlmann junior war also gut versorgt. Er bildete sich zu einem Fachmann für die Gas- und Wasserversorgung weiter, seinen ersten Job bekam er in Kopenhagen. Dort leitete er eine Gasanstalt, die das dortige Kasino erleuchtete. Stuhlmann arbeitete und studierte in England, Frankreich und Belgien und kehrte erst 1854 nach Altona zurück – mit dem Ziel, hier eine Gasanstalt und ein Wasserwerk zu bauen.

Ein Blick ins Innere. Hier übernachteten zeitweise Obdachlose. Florian Quandt Ein Blick ins Innere. Hier übernachteten zeitweise Obdachlose.

Die Gasanstalt wurde 1857 auf dem Gelände der Kalkbrennerei der Familie Stuhlmann an der Großen Elbstraße eröffnet. Das Wasserwerk ging 1859 in Betrieb – allerdings in Blankenese. In Neumühlen befanden sich die Sielausflüsse von Hamburg und Altona, kein guter Ort also für eine Trinkwasserentnahme aus der Elbe.

1872 starb Günther Ludwig Stuhlmann in Nizza. Er hinterließ ein Vermögen. Einen Teil davon vermachte er der Stadt Altona mit der Maßgabe, davon unter anderem eine Leichenhalle, einen Park und für die Christianskirche einen neuen Turm zu bauen.

Warum ich das alles schreibe? Weil der edle Spender auch festgelegt hatte, dass ein prächtiger Springbrunnen errichtet werden möge – und zwar am heutigen Altonaer Balkon.

Diese Treppe führt vom Altonaer Balkon hinunter zur Grotte. Florian Quandt Diese Treppe führt vom Altonaer Balkon hinunter zur Grotte.

Doch unter anderem durch die Umwandlung des nahen Altonaer Rathauses zum Bahnhof wurde der Brunnen erst Pfingsten 1900 errichtet, allerdings am Kaiserplatz, dem heutigen Platz der Republik.

Der Stuhlmannbrunnen sorgte damals bei seinen Betrachtern für ziemliches Erstaunen. Kein Wunder: Dargestellt sind zwei Zentauren (halb Mensch, halb Pferd), die wütend um einen gefangenen Fisch ringen.

Harz-Gefühl in Altona

Der Brunnen verbrauchte ordentlich Wasser, das zu jener Zeit einfach über Rohre in die Elbe geleitet wurde. So kamen Altonas Stadtväter 1902 auf die Idee, das Wasser „besser“ zu nutzen – für einen kleinen Wasserfall am Elbhang unterhalb des Altonaer Balkons. Und weil die Herrschaften wohl etwas romantisch veranlagt waren, bauten sie am Wasserfall gleich noch die passende Grotte aus Kalksandstein dazu. Voilà! Schon konnten sich die Altonaer wie im Harz fühlen.

Ich war wohl so zehn Jahre alt, als ich die Grotte entdeckte. 1970 gab es natürlich keinen Wasserfall mehr. Aber die Höhle im Elbhang konnten wir Kinder damals noch erkunden und uns dort tüchtig gruseln. Heutzutage ist das den kleinen Altonaern verwehrt. Seit 2004 versperrt ein Gitter den Zugang.