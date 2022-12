Senkrecht geht es mit einer Leiter nach unten. Dann stehen wir in einem alten 150 Meter langen U-Bahn-Tunnel. Die Gleise sind entfernt, doch die alten Stahlstützen stehen noch. Ein graues Wählscheibentelefon befindet sich an der Wand. Um zu verstehen, was sich hier einmal abgespielt hat, müssen wir zurückgehen ins Jahr 1915.

Die unscheinbare Klappe befindet sich am Besenbinderhof direkt vor der Generali-Versicherung. Hochbahn-Ingenieur Jens Brünig (54) öffnet sie und ermöglicht so der MOPO exklusiv den Abstieg zu den Spuren einer U-Bahnlinie, die 1943 beim Feuersturm unterging.

Lost Place: Die Klappe zum U-Bahn-Tunnel

Am 27. Juli wurde mitten im Ersten Weltkrieg die U-Bahn-Linie zwischen Hauptbahnhof und Rothenburgsort eingeweiht. Die Strecke war genau 3,2 Kilometer lang, kam an der Norderstraße aus dem Tunnel und verlief dann überirdisch auf einem Viadukt. Dieser überspannte die Gleise der Fernbahn. Es gab die Stationen Spaldingstraße, Süderstraße und Billstraße, wo der Viadukt aus Eisen endete. Es folgte ein Damm, auf dem heute noch die S-Bahn nach Bergedorf fährt. Die letzte Station der U-Bahn-Linie war dann in Rothenburgsort.

Florian Quandt MOPO-Reporter Thomas Hirschbiegel am Besenbinderhof beim Abstieg in den stillgelegten U-Bahn-Tunnel. MOPO-Reporter Thomas Hirschbiegel am Besenbinderhof beim Abstieg in den stillgelegten U-Bahn-Tunnel.

Trotz eines Zehn-Minuten-Taktes erreichte die neue Linie in den 1920er Jahren nicht die erwarteten Fahrgastzahlen. Das verwundert, war damals doch Ro­thenburgsort stark besiedelt. Hier lebten allein tausende Hafenarbeiter. Doch viele benutzten lieber weiter die Straßenbahn. Schon zwei Jahre nach der Eröffnung wurde eine Verlängerung der Strecke bis ins Industriegebiet nach Billbrook geplant. Wegen des Ersten Weltkriegs kam es nie dazu.

Florian Quandt Thomas Hirschbiegel (li) und Florian Quandt Lost Places Der Autor: Thomas Hirschbiegel (l.) ging 1977 direkt von der Schule zur MOPO, war erst zehn Jahre Fotoreporter und dann ab 1987 Redakteur mit dem Spezialgebiet Polizei, Architektur und Stadtentwicklung. Der Fotograf: Florian Quandt begann seine journalistische Tätigkeit beim „Elbe Wochenblatt“, absolvierte ein Redakteurs-Volontariat beim „ Pinneberger Tageblatt“ und ist seit 2005 Fotoreporter bei der MOPO.

Am 27. Juli 1943, auf den Tag genau 28 Jahre nach der Einweihung der U-Bahn-Linie nach Rothenburgsort, folgte das Ende. Der Hochbahn-Viadukt wurde von Bomben getroffen und fast vollständig zerstört. Rothenburgsort als Wohnviertel gab es nicht mehr. Zehntausende Bewohner waren umgekommen.

Auf der Strecke fuhr nie wieder ein Zug. Es ist bis heute die einzige U-Bahn-Strecke Deutschlands, deren Betrieb für immer eingestellt und bei der die Anlagen abgebaut wurden. Das dauerte bis 1951. Die Hochbahn war nach 1945 vorrangig damit beschäftigt, die vorhandenen Linien wieder zu betreiben.

Dieses graue Wählscheiben- telefon verstaubt in dem stillgelegten U-Bahn-Tunnel.

Hochbahn-Ingenieur Jens Brünig (l.) öffnet zusammen mit dem MOPO-Reporter den Zugang zum Tunnel.

Versicherungs-Mitarbeiter haben im Tunnel offenbar Dart gespielt.

Der Tunnel zwischen Hauptbahnhof und Norderstraße wurde zunächst noch als Lebensmittellager genutzt und dann zugemauert. Da er sich unmittelbar am Gebäude der früheren Volksfürsorge-Versicherung befand und es dort eine Verbindung in den Keller des Gebäudes gab, nutzte die heutige Generali-Versicherung den Tunnel bis 2005 als Aktenlager. Seitdem steht der Raum leer.