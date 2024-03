Ein Stück Fassade mit Eingangstreppe – das ist alles, was von der Villa Möllering in Lüneburg übrig geblieben ist. Kaum ein Passant verirrt sich in den abgelegenen Stadtteil Häcklingen. Und wenn doch, dann blicken die Menschen ratlos auf die traurigen Mauerreste. Dabei wurde an diesem Ort Weltgeschichte geschrieben. Am 3. Mai 1945 sind in der Villa erste Gespräche über die Teilkapitulation der deutschen Wehrmacht geführt worden. Und um das Schicksal Hamburgs ging es auch.

Ein Stück Fassade mit Eingangstreppe – das ist alles, was von der Villa Möllering in Lüneburg übrig geblieben ist. Kaum ein Passant verirrt sich in den abgelegenen Stadtteil Häcklingen. Und wenn doch, dann blicken die Menschen ratlos auf die traurigen Mauerreste. Dabei wurde an diesem Ort Weltgeschichte geschrieben. Am 3. Mai 1945 sind in der Villa erste Gespräche über die Teilkapitulation der deutschen Wehrmacht geführt worden. Und hier unterschrieb Generalmajor Alwin Wolz auch die Bedingungen zur kampflosen Übergabe Hamburgs.

Einst war das Gebäude ein stattliches Anwesen und diente ab 1907 als Schule für junge Frauen vom Lande, die hier typische Frauenberufe erlernen sollten. 1935 erwarb Alexander Möllering, Direktor der Lüneburger Kronenbrauerei, die Villa – seitdem war das Haus als Möllering-Villa bekannt. Zehn Jahre später sollte sie in den Mittelpunkt des Weltgeschehens rücken.

Ein alter Fensterrahmen lehnt am Gemäuer. Quandt Ein alter Fensterrahmen lehnt am Gemäuer.

Nach Hitlers Selbstmord am 30. April 1945 wurde Großadmiral Dönitz am 1. Mai Chef der Reichsregierung. Er wollte im Westen die Waffen niederlegen, aber im Osten gegen die Russen weiterkämpfen, um „möglichst viele deutsche Menschen vor Bolschewisierung und Versklavung zu retten“. Aber seine Position war angesichts der erdrückenden Übermacht der Alliierten haltlos. Und es war ein Akt der Verzweiflung, dass Dönitz am 3. Mai den Generaladmiral Hans-Georg von Friedeburg von seinem Sitz in Flensburg zu den britischen Linien bei Lüneburg schickte. Der deutsche Admiral traf dort auf den britischen Oberbefehlshaber Feldmarschall Bernard Montgomery, der in der Möllering-Villa sein Hauptquartier eingerichtet hatte.

Generaladmiral vergiftete sich mit Zyankali

Von Friedeburg bot die Kapitulation dreier deutscher Großverbände zwischen Berlin und Rostock an. Montgomery aber machte ihm eindrücklich die aussichtslose Lage der Deutschen Wehrmacht klar und forderte die bedingungslose Kapitulation. Der Admiral kehrte nach Flensburg zurück und überbrachte Dönitz die schlechte Botschaft. Währenddessen unterzeichnete der Hamburger Kampfkommandant Wolz in der Villa Möllering die Bedingungen für die Übergabe Hamburgs, die noch am selben Tag stattfand.

Die Autoren vor Ort Reibe Lost Places

Der Autor: Thomas Hirschbiegel (r.) ging 1977 direkt von der Schule zur MOPO, war erst zehn Jahre Fotoreporter und dann ab 1987 Redakteur mit dem Spezialgebiet Polizei, Architektur und Stadtentwicklung.

Der Fotograf: Florian Quandt begann seine journalistische Tätigkeit beim „Elbe Wochenblatt“, absolvierte ein Redakteurs-Volontariat beim „Pinneberger Tageblatt“ und ist seit 2005 Fotoreporter bei der MOPO.

Schließlich willigte Dönitz ein, bedingungslos zu kapitulieren. Von Friedeburg unterzeichnete die Erklärung am 4. Mai im Zelt von Montgomery auf dem Timeloberg in Wendisch Evern, unweit der Möllering Villa. Als Oberbefehlshaber der Deutschen Kriegsmarine war von Friedeburg auch dabei, als am 7. Mai im französischen Reims die bedingungslose Gesamtkapitulation der Wehrmacht unterzeichnet wurde.

Das könnte Sie auch interessiert: Noch ist es ein „Lost Place“: Hier plant die Stadt Harburgs Zukunft

Nach Auflösung der letzen deutschen Reichsregierung am 23. Mai durch die Alliierten sollte Admiral von Friedeburg verhaftet werden. Der 55-Jährige bat die Briten darum, in einer Kaserne in Flensburg auf die Toilette gehen zu dürfen, und vergiftete sich dort mit Zyankali.

Und die Villa Möllering? Die wurde bis 2007 als Wohngebäude genutzt. 2012 kaufte ein Investor das denkmalgeschützte Anwesen, wollte es sanieren und dort ein Dokumentationszentrum zum Kriegsende im Norden eröffnen. Doch aus Kostengründen wurde daraus nichts. 2021 kam es zum Teilabriss wegen des angeblich schlechten Zustands der Villa.