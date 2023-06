Der 21 Meter hohe Turm am Krummsee in Malente ist von weit her zu sehen. Wanderer fragen sich oft, ob das wohl ein Schloss ist, das sich dort auf einer Anhöhe erhebt. Nein, mitnichten. Es ist das ehemalige Erholungsheim „Bruhnskoppel“ des Altonaer Spar- und Bauvereins (altoba) – oder besser: die Ruinen, die davon übrig geblieben sind. Früher gab es hier für bestimmte Leute einen 14-tägigen Urlaub – kostenlos!