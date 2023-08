Der staubige Wanderweg am Örtchen Pötenitz führt durch einen urwaldartigen Wald. Plötzlich entdecken wir zwischen dem dichten Grün einen Betonpfahl, dann noch einen. Das MOPO-Lost-Places-Team auf der Suche nach den Überresten einer geheimnisvollen Versuchsanstalt der Nazi-Luftwaffe vor den Toren Lübecks.

Der Priwall ist eine Halbinsel in Travemünde, Richtung Osten erstreckt sich das Gewässer Pötenitzer Wiek. Nach etwa drei Kilometern befindet sich am anderen Ufer – schon in Mecklenburg-Vorpommern – das Örtchen Pötenitz. Am Priwall verlief bis 1989 die scharf bewachte DDR-Grenze, westliche Geheimdienste sollen hier Agenten in den Ostblock eingeschleust haben. Aber das ist eine andere Geschichte.

Der Priwall wurde zum „Reichsflughafen“

Erst mal müssen wir zurückgehen bis ins Jahr 1914. Am Anfang des Ersten Weltkriegs wurde die Flugzeugwerft Lübeck-Travemünde auf dem Priwall eröffnet und ein Flugbetrieb gestartet. 1926 dann wurde der Priwall zum „Reichsflughafen“, es gab einen Pendelverkehr Hamburg–Travemünde und eine Verbindung weiter bis Kopenhagen.

Wasservögel sitzen in der Pötenitzer Wiek auf den Resten von Anlagen, an denen noch bis 1945 Wasserflugzeuge festmachten. Florian Quandt Wasservögel sitzen in der Pötenitzer Wiek auf den Resten von Anlagen, an denen noch bis 1945 Wasserflugzeuge festmachten.

Gleichzeitig diente die ruhige Wasserfläche der Pötenitzer Wiek als Erprobungsort für Wasserflugzeuge. 1928 kam es zur Errichtung der „Erprobungsstelle See“. Nach der Machtübernahme der Nazis 1933 baute die Wehrmacht die Anlagen aus, nun wurden hier auch Amphibienfahrzeuge getestet. 1938 wurde sogar ein komplettes Flugzeugträger-Landedeck mit einer Seilfanganlage installiert. Piloten trainierten hier die schwierige Landung auf Flugzeugträgern, deren Bau Hitler aber zugunsten des U-Boot-Baus zurückstellte.

Hier lagen bis zu 50 Wasserflugzeuge

Im Zweiten Weltkrieg wurde der Priwall ab 1939 für alle Zivilisten gesperrt, es entstanden drei Lager für „Zwangsarbeiter“. Zur Unterstützung der umfangreichen und streng geheimen Versuchsflüge war schon 1937 das Luftzeugamt (See) in Pötenitz erbaut worden. Dieses Ausrüstungsdepot bestand aus großen Werkstätten, Werkhallen und einem Wasserflugplatz, auf dem manchmal gleichzeitig bis zu 50 Wasserflugzeuge lagen. Es gab außerdem fünf große Hangars, Kasernen und sogar einen eigenen Schießstand. Das Luftzeugamt erstreckte sich über eine Fläche von 50 Hektar, etwa 400 Soldaten, Techniker und Arbeiter waren hier tätig.

Vom Wanderweg aus sind nur die Betonpfähle des Zauns des Luftzeugamts zu sehen. Florian Quandt Vom Wanderweg aus sind nur die Betonpfähle des Zauns des Luftzeugamts zu sehen.

Geschützt wurde die kriegswichtige Anlage durch drei leichte Flak-Stellungen, und natürlich gab es hier auch Bunker – und die suchen wir jetzt in dem dichten Wald von Pötenitz. Nachdem wir uns jenseits des Wanderwegs ins Dickicht geschlagen haben, müssen wir über umgestürzte Bäume klettern und entdecken nach rund 300 Metern die gesprengten Reste der Bunkeranlagen. Bedeckt von Ästen liegen hier tonnenschwere Betonplatten und moosbedeckte Trümmerteile. Direkt bis ans Ufer der Pötenitzer Wiek erstreckt sich diese unheimliche Trümmerlandschaft.

Die Zerstörungen wurden nicht von alliierten Bombern verursacht. Zwar gab es noch Anfang 1945 Angriffe, aber die erfolgten nur durch Tiefflieger. Sie galten einem Versorgungszug des Luftzeugamts. Eine Lokomotive wurde schwer getroffen, es gab aber nur zwei Leichtverletzte.

Zum Kriegsende übergaben deutsche Offiziere die Anlage den einrückenden britischen Truppen. Nachdem die Demarkationslinien im besetzten Deutschland im Sommer 1945 endgültig gezogen wurden, zogen die Briten ab und die Russen kamen nach Pötenitz. Sie sprengten das Luftzeugamt 1947, nur die heute noch vorhandenen Bunkerreste im Wald blieben übrig. Offiziershäuser der Wehrmacht ließen die Russen stehen, sie wurden bis zur Wende von Angehörigen der DDR-Grenztruppen genutzt.