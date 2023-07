Am beschaulichen Örtchen Oldendorf am Heide-Flüsschen Luhe führt eine holprige Kopfsteinpflasterstraße hinein in den Wald. Nur ein paar Meter Fußmarsch – und der Wanderer steht vor imposanten Steinriesen. Etwa 3000 Jahre vor Christus haben unsere Vorfahren hier sechs Hünengräber errichtet. Was hinter diesem urzeitlichen Totenkult steckt.