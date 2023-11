Diese Ruine ist echt von Dauer: Mitten in bester Wohnlage, in einem Hof am Winterhuder Marktplatz, stehen schon seit Jahrzehnten die kläglichen Überreste einer Rollstuhlfabrik. Diese sollte eigentlich schon lange einem Wohnhaus gewichen sein, doch es geschieht einfach nichts. Auch das Bezirksamt Nord ist ratlos.

Schon im Sommer 2020 hatten Anwohner die MOPO informiert und auf die verfallenen Reste einer Fabrik für Roll- und Toilettenstühle direkt vor ihren Wohnungen an der Hudtwalckertwiete hingewiesen. Die Fabrik wurde vermutlich schon Anfang der 1990er Jahre geschlossen und verfiel dann immer mehr.

Winterhude: Fabriküberreste verfallen seit 30 Jahren

2012 brach im Gemäuer ein Feuer aus und die Feuerwehr fand in dem Lost Place die verkohlte Leiche eines 56-Jährigen. Der Obdachlose hatte vermutlich ein Feuer entzündet, um sich zu wärmen oder sich etwas zu essen zu machen, und so das Gebäude versehentlich in Brand gesetzt. Dann geschah erst mal wieder jahrelang nichts.

2019 rückte ein Abrisstrupp an, leistete aber aus unbekannten Gründen nur halbe Arbeit. Die Ruine in der kleinen idyllischen Nebenstraße, die vom Winterhuder Marktplatz abgeht und unter einem Klinker-Altbau durchführt, blieb stehen und lockte abenteuerlustige Kinder und Jugendliche aus den umliegenden Mietshäusern an. Für die war es ein idealer, wenn auch etwas gefährlicher Abenteuerspielplatz.

2020 teilte das Bezirksamt Nord mit, die Abrissarbeiten seien wegen Corona unterbrochen worden und der Abbruch solle bald fortgesetzt werden. Gleichzeitig sei, so das Amt, nun die Errichtung eines kleinen Neubaus mit vier Wohnungen geplant und auch genehmigt. Und was ist seitdem passiert? Die Antwort: nichts! Die Ruine ist inzwischen schon von Rankpflanzen überwuchert.

Anrainer vermuten, dass dem Bauherren das Geld ausgegangen ist. Da das Projekt mit nur vier Wohnungen ein eher kleines Bauvorhaben ist, welches sich angesichts steigender Baukosten und hoher Zinsen nicht mehr rechnen könnte, scheint das die wahrscheinlichste Erklärung.