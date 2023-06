Parken in einem Lost Place? Geht das? Ja, in Barmbek. Dort gibt es im 2000-Plätze-Parkhaus freie Stellflächen ohne Ende und der Preis dafür dürfte in Hamburg konkurrenzlos sein.

Wer „Brutalismus“ mag, der ist an der „Hamburger Meile“ goldrichtig. Der Stil, Gebäude mit rohem („brut“) Beton zu gestalten, wurde hier um 1970 zur Meisterschaft gebracht. Ein Bauherren-Konsortium sicherte sich in den 60er Jahren Trümmer-Grundstücke an der Hamburger Straße. 1943 war hier das 1928 errichtete Karstadt-Kaufhaus von Bomben zerstört worden. Im dortigen Schutzraum erstickten damals 370 Menschen.

Die schneckenförmige Auffahrt zum Parkhaus an der Hamburger Straße Florian Quandt Die schneckenförmige Auffahrt zum Parkhaus an der Hamburger Straße

Bei den Planungen für das Mega-Einkaufszentrum wurde dann keine Rücksicht auf bestehende Straßenverbindungen genommen, und bis heute wirkt der Komplex wie ein Raumschiff, das plötzlich in Barmbek notgelandet ist.

Preise sind konkurrenzlos günstig

Und dazu passt das von „Conti-Park“ betriebene Parkhaus. Schon die Einfahrt an der Heitmannstraße direkt unter dem EKZ wirkt leicht gruselig, in einer schneckenhausförmigen Auffahrt dreht sich der Autofahrer dann nach oben. Und dort wirkt das Parkhaus tatsächlich wie ein Lost Place, obwohl es ja noch bewirtschaftet wird. Die Preise sind aber extrem kundenfreundlich: Pro Stunde wird gerade mal ein Euro fällig. 24 Stunden kosten nur fünf Euro.

Weil die Nachfrage nach den ursprünglich einmal 2200 Parkplätzen seit Jahren rückläufig ist, schloss „Conti-Park“ 2017 das oberste Parkdeck, hier konnte sich ein Beachclub etablieren. Direkt darunter, in Ebene 11, dann herrscht oft gähnende Leere, große Parkflächen sind mit Gittern abgesperrt und stillgelegt.

2018 ereignete sich übrigens im Parkhaus ein spektakulärer Unfall. Dort verlor ein 88-Jähriger aus unbekanntem Grund die Kontrolle über seinen Saab, durchbrach eine Betonmauer und stürzte aus der vierten Etage auf die Bostelreihe. Der Senior war sofort tot.