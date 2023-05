Lost-Place-Hotspot Schnelsen? Es scheint fast so. In dem Stadtteil gibt es diverse leerstehende oder verfallene Objekte. Das bekannteste ist der Sassenhof an der Wendlohstraße – Schnelsens ältestes und wichtigstes Denkmal.

Schon vor drei Jahren schrieb die MOPO über die „ungewisse Zukunft“ des historischen Hof-Ensembles aus dem Jahre 1759, das unweit der A7-Anschlussstelle Schnelsen liegt. Der Eigentümer wollte sanieren, aber auch Neubauten errichten und dann aus dem ehemaligen Bauernhof einen Reiterhof, ein Seniorenheim oder ein Hotel machen. Doch seitdem ist vor Ort nichts geschehen, lediglich die unteren Fenster des Sassenhofs wurden mit Holzplatten vernagelt, um Vandalismus zu verhindern.