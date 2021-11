Longdrink mit Expresszubereitung

Für den LINIE Ginger benötigt man nur sechs Zutaten und wenige Handgriffe

Es gibt so einige Momente, in denen es keinen Drink braucht, für den man in der gefühlt halben Stadt die Zutaten zusammenkaufen muss oder mindestens fünf Jahre Berufserfahrung als Barkeeper benötigt. Manchmal muss es ganz einfach und unkompliziert sein. So wie mit LINIE Ginger, dem neuen Signature Drink von LINIE Aquavit.

Fix gemixt, als ein schneller Starter, bevor es mit den Freunden ins Hamburger Nachtleben geht, zum Start des Serien-Marathons oder zum gemütlichen Feierabend auf der Couch.

Mit sechs Zutaten, die wirklich überall erhältlich sind, ist der LINIE Ginger so einfach wie lecker. Würziger LINIE Aquavit auf Eis, abgerundet durch den Zitrusgeschmack von Limette, die Fruchtigkeit von Heidelbeeren und die Frische von Gurke, getoppt mit prickelndem Schweppes American Ginger Ale – fertig ist der perfekte nordische Drink, der gemeinsame Zeit veredelt. Und das ist #waswirklichzählt.

Lust bekommen? Hier ist das Rezept:

4 cl LINIE Aquavit

2 cl frisch gepresster Limettensaft

Schweppes American Ginger Ale

Ein paar Heidelbeeren

2-3 Gurkenscheiben

Eiswürfel

Ein Longdrinkglas mit Eiswürfeln füllen, LINIE Aquavit und Limettensaft ins Glas geben, Heidelbeeren und Gurkenscheiben hinzugeben, mit Ginger Ale auffüllen und servieren.

Auch für das alltägliche Leben konzentriert man sich bei LINIE Aquavit auf das, was wichtig ist. Seit Herbst vergangenen Jahres unterstützt die Marke die Hamburger Gastronomie unter dem Motto #waswirklichzählt in der Corona-Pandemie. Weitere Informationen rund um LINIE Ginger gibt es auf Instagram unter @linieaquavitdeutschland