Die Schriftzeichen muten hebräisch an: „Mirou“ heißt das neue Restaurant, das demnächst am Hallerplatz (Rotherbaum) eröffnet wird. Auf der Speisekarte steht israelische Küche. Es ist schon das zweite Lokal mit Israel-Bezug im Grindelviertel. Außerdem gibt es jetzt einen koscheren Laden in der Nähe und ein umfassendes jüdisches Kulturprogramm. Macht die geplante Bornplatzsynagoge den Grindel schon jetzt wieder zum jüdischen Viertel?

Wer durchs Grindelviertel spaziert, sieht überall die in den Fußwegen eingelassenen Stolpersteine mit den Namen der im Holocaust umgekommenen Bewohner des einstigen jüdischen Viertels Hamburg. Besonders viele befinden sich vor der streng bewachten jüdischen Schule im Grindelhof 30.

Im Grindelviertel gibt es bald zwei Restaurants mit Israel-Bezug und um die Ecke einen koscheren Laden

Der Weg zum Hallerplatz führt vorbei am „Café Leonar“, beliebt für seine Bagel und Shakshuka (Eier in Tomaten-Paprika-Sauce). Im Hinterhaus befindet sich der „Jüdische Salon“, in dem regelmäßig Lesungen oder Vorträge stattfinden, der aber auch für Hochzeiten oder Bar-Mizwa-Feiern gebucht werden kann.

Nun kommt ein weiteres israelisch angehauchtes Gourmet-Ziel hinzu: das „Mirou“. Der Name setzt sich zusammen aus Mia und Rouven, den Namen der beiden Gründer, die ihre Mezze (israelische Tapas) bereits seit 2020 am Mühlenkamp servieren. Nun hat es das Ehepaar Puls ins Grindelviertel gezogen.

„Wir wollten schon lange ins Grindelviertel, weil es das passende Umfeld für unser Konzept ist“, sagt Mia Puls. Nun hat sich in den Räumen des ehemaligen „La Monella“ ganz plötzlich die Möglichkeit ergeben. Seit Februar wird saniert, im Mai soll die Eröffnung sein.

Hamburg: Restaurant „Mirou" bringt Tel-Aviv-Flair ins Grindelviertel

Rouven Puls will die Inneneinrichtung im „Tel-Aviv-Flair“ halten: lauter, wilder Boho-Stil. So kennt es der 33-Jährige von seinen vielen Besuchen bei Verwandten in der israelischen Küstenmetropole. Puls‘ Großvater, ein aus Weißrussland stammender Überlebender der Shoa, war nach dem Zweiten Weltkrieg nach Israel eingewandert. Später zog er nach Deutschland und bekam mit einer nichtjüdischen Deutschen vier Kinder.

Rouven Puls ist deshalb nicht jüdisch, auch Mia ist es nicht. Aber: „Das Judentum ist Teil meiner Familiengeschichte. Die Wurzeln sind da und sind mir wichtig“, sagt Rouven Puls. Zur Religion habe er jedoch nie gefunden, obwohl sein Opa ihn als Kind mit in die Synagoge nahm. Die Küche im „Mirou“ ist daher auch nicht koscher. Einige Gerichte sind es aber automatisch, weil sie vegan oder vegetarisch sein werden.

Für wirklich koschere Kost brauchen die Mitglieder der rund 2500 Personen umfassenden jüdischen Gemeinde Hamburg oder der Liberalen Jüdischen Gemeinde (350 Menschen) nur zwei Mal um die Ecke zu biegen. In der Rothenbaumchaussee 19 gibt es seit einem Jahr den „Kosher Market“.

Bagel, Chalot, Wein und Bier: Neben dem Curio-Haus bietet ein Laden koschere Lebensmittel

Hinterm Tresen steht Menachem Guenoun. Der 27-jährige Israeli lebt seit anderthalb Jahren in Deutschland und ist Kantor der Jüdischen Gemeinde. Nebenbei arbeitet er in dem Laden, der neben frischem Gebäck und Grundnahrungsmitteln wie Fleisch, Milch, Butter, Käse, Kaffee und Konserven vor allem eine Riesenauswahl an Süßigkeiten, Kuchen und Keksen im Angebot hat.

Menachem Guenoun (27) verkauft koschere Lebensmittel in der Rothenbaumchaussee.

Wegen des guten israelischen Weins ist das Geschäft direkt neben dem Curio-Haus auch Anlaufpunkt für viele nichtjüdische Deutsche. Zu den Stammkunden zählen aber rund 20 jüdische Familien. „Dieser Laden ist sehr, sehr wichtig für unsere Gemeinde“, sagt Menachem Guenoun. „Denn er stellt jetzt die Grundversorgung für koschere Haushalte in Hamburg sicher.“

Früher hätte man die Lebensmittel mühsam aus Belgien bestellen oder auf ein eingeschränktes Sortiment zurückgreifen müssen, das Edeka Anders in der Grindelallee nach wie vor anbietet. Darauf verlassen, dass das Essen rechtzeitig zum Schabbat-Mahl am Freitag da war, konnte man sich damals nicht. Jetzt schon.

Wann die Bornplatzsynagoge kommt, steht noch nicht fest. Klar ist jedoch schon jetzt: Zusätzlich zum „Café Leonar“, dem „Jüdischen Salon“, dem „Mirou“ und dem „Kosher Market“ werden sicherlich noch weitere jüdische Lokalitäten entstehen. Einen verstärkten Zuzug von Juden ins Grindelviertel kann David Rubinstein, Geschäftsführer der Jüdischen Gemeinde, jedoch noch nicht feststellen. Auch wenn zumindest für Gläubige die Regel gilt, dass sie in der Nähe der Synagoge wohnen müssen, weil am Schabbat weder Auto- noch U-Bahnfahren erlaubt ist.

„Dafür ist es noch zu früh“, sagt Rubinstein. „Aber wenn die Bornplatzsynagoge erst einmal da ist, wird es sicher einen Effekt geben.“ Bis es so weit ist, könnten allerdings angesichts der noch anstehenden politischen, bürokratischen und architektonischen Hürden nochmal gut zehn Jahre vergehen.