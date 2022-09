Lokal, nachhaltig, fair – Made in Eimsbüttel Markt

Eimsbüttel hat viel zu bieten: Auf dem “Made in Eimsbüttel”-Markt verkaufen Händler aus dem Stadtteil Einmaliges aus ihren Werkstätten, Ateliers und Küchen. Die Veranstaltung findet im Rahmen der “Fairen Woche” statt.

Einen Sonntag lang durch das bunte Sortiment der Eimsbütteler Manufakturen und Läden stöbern: Das ist am letzten Sonntag im September auf dem “Made in Eimsbüttel”-Markt möglich. Bunte Schätze und frische Leckereien inklusive.

Lokale Unternehmen in Krisenzeiten stärken

Am 25. September geht der “Made in Eimsbüttel”-Markt in die zweite Runde. Nach einem gelungenen Auftakt im Mai versammeln sich erneut Künstler, Kreative, Gastronomen und Ladeninhaber auf dem Schulhofgelände der Telemannschule.

Viele von ihnen hat die Pandemie hart getroffen. Aktuelle Krisen wie der Krieg in der Ukraine erschwerten den Neustart. Der “Made in Eimsbüttel”-Markt setzt ein Zeichen für den lokalen Einzelhandel. Unternehmen und Start-ups bietet er eine Plattform, sich den Eimsbüttelern zu präsentieren.

Mit dabei sind unter anderem Läden wie “Komplementär” und “Feels Like Yoga Skincare”. Während “Komplementär” für handgefertigte Unikate aus Holz und Leder steht, bietet “Feels Like Yoga Skincare” nachhaltige, vegane und umweltfreundliche Naturkosmetik an. Für Kinder gibt es auf dem “Made in Eimsbüttel”-Markt ein buntes Programm.

Noch freie Plätze

Der Osterstraße e.V. veranstaltet den Markt in Kooperation mit dem Kreativhaus Eimsbüttel e.V., den Eimsbütteler Nachrichten, dem eimsbuettel.shop und dem Weltladen Osterstraße im Rahmen der “Fairen Woche”.

Seit 20 Jahren findet die “Faire Woche” jeden September statt. Auf dem Programm stehen Events, die den fairen Handel in der Region präsentieren. Der “Made in Eimsbüttel”-Markt fügt sich erstmalig mit fairen Produkten und Dienstleistungen in die Hamburger Veranstaltungsreihe ein.

Du bist Händler und möchtest beim “Made in Eimsbüttel”-Markt dabei sein? Dann melde dich jetzt an.