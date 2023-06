Für die aktiven Neugrabener ist das „Sportline“-Center seit fast 20 Jahren eine feste Größe im Viertel. Ob Fitness, Hallenfußball oder Squash: In der Anlage am S-Bahnhof Neugraben ist jeden etwas dabei. Doch damit ist bald Schluss: Geschäftsführerin Jana Wichelmann erklärt in der MOPO, warum die „geliebte Anlage“ bald Geschichte sein wird.

„Traurig ist es schon“, sagt „Sportline“-Geschäftsführerin Jana Wichelmann. Doch am Ende sei die Entscheidung unvermeidlich gewesen: Die steigenden Betriebskosten hätten ihr keine andere Wahl gelassen, als die „geliebte Anlage“ aufzugeben. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten begannen laut Wichelmann mit der Corona-Pandemie: „Die zahlreichen Auflagen haben uns belastet.“ Die starke Inflation seit 2022 sei dann der letzte Sargnagel gewesen.

Neugraben: Beliebte Sporthalle muss dichtmachen

„Die Halle ist löchrig und ungedämmt, frisst viel Energie. Auch hätte demnächst der Austausch des Kunstrasens auf dem Fußballfeld angestanden.“ Kostenpunkt: rund 150.000 Euro – für Wichelmann unbezahlbar. Die einzige gute Nachricht: „Alle Mitarbeiter können bleiben“, versichert die Chefin. Sie werden im zweiten Standort in Neu Wulmstorf weiterbeschäftigt.

Vor allem der Verlust des Fußballfelds stellt die lokalen Vereine vor Probleme. Sie hatten die Fläche im Winter zum Training gebucht. Ausweichmöglichkeiten sind kaum vorhanden, die Schulhallen im Umkreis jetzt schon überbucht: „Man wird sich ins Gehege kommen“, sagt Bezirkspolitiker Ralf-Dieter Fischer (CDU). „Sportline“ habe mit seinem Angebot „Druck vom Kessel genommen“. Druck, der nach der Schließung wiederkehrt: „Wir müssen uns Sorgen machen“, so Fischer.

Das Bezirksamt hält sich mit einer Bewertung zurück

Dem Bezirk Harburg waren die Probleme bei „Sportline“ nicht bekannt, wie Sprecher Dennis Imhäuser auf MOPO-Anfrage mitteilte. Auch die Bedeutung der Anlage für den Amateursport könne man nicht bewerten, da keine Informationen über dessen Auslastung vorlägen. Sollten Clubs einen neuen Bedarf für Trainingsflächen anmelden, werde der Bezirk „sich darum bemühen, für die betroffenen Vereine Ausweichstandorte zu Verfügung zu stellen“.

Am 30. Juni kann in der Halle zum letzten Mal trainiert werden, dann ist endgültig Schluss. Endgültig? Nicht ganz: „Wir planen eine ,Last Dance Party“ am 1. Juli‘“, sagt Wichelmann. Die dann allerdings nur für das „Sportline“-Team.