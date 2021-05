Lockerungen in Hamburg: Wann folgt der nächste Öffnungsschritt?

Draußen eine Pizza essen, Shoppen, Freunde treffen: Hamburgs erstes Wochenende nach den neuen Lockerungen macht Hoffnung, dass bald noch mehr gehen könnte. Am Sonntag lag die Inzidenz in der Hansestadt bei 38,3. Die MOPO hat beim Senat nachgefragt, welche Schritte jetzt folgen.

„Der dritte Öffnungsschritt wird zehn bis 14 Tage nach dem zweiten Schritt in Kraft treten - wenn das Infektionsgeschehen dann immer noch stabil ist“, sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer der MOPO.



Hamburg: Ab diesem Datum sind weitere Lockerungen möglich

Der Senat werde am Dienstag die Grundzüge des dritten Schrittes besprechen und die Details dann bis zum Wochenende in eine neue Rechtsverordnung einarbeiten.

Diese trete in Kraft, sobald das Infektionsgeschehen einen dritten Öffnungsschritt zulasse. „Dies kann frühestens der 1. Juni sein, da der zweite Öffnungsschritt am vergangenen Samstag in Kraft trat“, so Schweitzer.

In diesen Bereichen kann gelockert werden

Laut des Stufenplans des Senats könnten dann weitere Lockerungen in den Bereichen Hochschule, Schule, Kitas, Kinder- und Jugendhilfe, soziale Einrichtungen, Veranstaltungen im Freien und Kontaktbeschränkungen folgen. Anschließend sollen in einem weiteren Schritt die nächsten Öffnungen in Gastronomie und Tourismus möglich werden.

Schulen und Theater lockern noch vor Juni

Ab dem 28. Mai dürfen Theater, Opern, Konzerthäuser, das Literaturhaus und Kinos wieder öffnen.



Ab dem 31. Mai können „viele Jahrgangsstufen in voller Präsenz wieder jeden Tag zur Schule gehen“, kündigte Schulsenator Ties Rabe vergangene Woche an. Welche Klassenstufen das genau sein werden, ist noch Gegenstand der Beratungen.