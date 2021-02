Lockdown-Verzweiflung: Läden vermieten ihre Schaufenster als Werbefläche

In Hamburgs Einkaufsstraßen sieht man immer mehr Läden, die ihre Schaufenster zur Werbefläche umfunktioniert haben – eine Möglichkeit, um sich in der Krise etwas Geld dazuzuverdienen. Dahinter steckt eine Solidaritäts-Aktion.

„Schütze was du liebst”, steht fettgedruckt auf den Werbeplakaten der Versicherungsgruppe CosmosDirekt. Doch es handelt sich nicht um klassische Werbung: Vielmehr will das Unternehmen den lokalen Geschäften unter die Arme greifen. Wie das funktioniert, erklärt es selbst: „Der harte Lockdown trifft unsere Lieblingsläden besonders hart. Um sie zu unterstützen, buchen wir deshalb jetzt ihre Schaufenster als bezahlte Werbefläche.”

Hamburg: Läden vermieten ihre Schaufenster als Werbefläche

Am Freitag, den 12. Februar, startete die Solidaritätsaktion in den ersten Läden, wie CosmosDirekt auf seiner Website schreibt. Die Schaufenster sollen jeweils für zehn Tage gebucht worden sein. Bisher sind die Plakate in den drei Städten Hamburg, Frankfurt und Saarbrücken zu sehen.

In Hamburg gibt es offenbar schon mindestens 30 Läden, deren Schaufenster die Versicherung gemietet hat – darunter Restaurants, Cafés, Buchhandlungen, Weingeschäfte, Klamottenläden und Friseursalons. Das Unternehmen will mit der Aktion vor allem den kleinen Läden helfen – denn die würden gerade am stärksten leiden. (mhö)