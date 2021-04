Lkw verdeckte die Sicht: Unfall mit medizinischem Transporter in Hamburg

Lohbrügge -

Bei einem Unfall in Lohbrügge wurden am Dienstagabend vier Personen leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren ineinander geprallt, nachdem ein Lkw die Sicht verdeckte. Beteiligt war auch ein medizinischer Transporter.

Gegen 16.35 Uhr passierte der Unfall auf dem Reinbeker Redder, teilte der Polizei-Lagedienst der MOPO mit. Wie ein Sprecher erklärte, wollte das Fahrzeug des Transportdienstes auf die B5 abbiegen, als die Sicht auf den Verehr durch einen Lkw verdeckt wurde.

Unfall in Hamburg: Medizinischer Transporter involviert

Als das Fahrzeug mit Blaulicht in die Kreuzung fuhr, stieß es mit einem weiteren, in Richtung Bergedorf fahrenden Toyota zusammen. Dieser schleuderte in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Opel. Laut Aussage des Lagedienstes seien insgesamt vier Fahrzeuge und vier Personen in den Unfall verwickelt gewesen. Alle von ihnen wurden leicht verletzt, eine beteiligte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: Unfall in der City – Radfahrer von Auto erfasst – Krankenhaus!

Auf der Straße habe es „ein Trümmerfeld“ gegeben, weshalb die Bergedorfer Straße kurzzeitig vollgesperrt wurde. Dies habe zu langen Staus geführt – inzwischen ist die Straße jedoch wieder frei. (se)