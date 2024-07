Lkw-Unfall auf der A7 sorgt für langen Stau – die aktuelle Verkehrslage

Ein Unfall sorgte am Donnerstagmittag für lange Staus auf der Autobahn 7 in Hamburg. Mittlerweile läuft der Verkehr langsam wieder an.

Es war mal wieder Geduld gefragt: Direkt hinter dem Stellinger Deckel hat sich auf der Fahrbahn in Richtung Norden am Donnerstagmittag ein Lkw-Unfall ereignet. Der Verkehr auf der A7 wurde daher zeitweise lahmgelegt.

Mittlerweile wurde die Unfallstelle geräumt. Alle Fahrbahnen der Autobahn sind wieder befahrbar.

Allerdings hat sich in Richtung Norden ein Stau von sieben Kilometer Länge gebildet. Der löst sich nur langsam wieder auf, so die Verkehrsleitzentrale Hamburg. (zc)