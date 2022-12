„Ich habe Angst um Ljuba“, habe ich am Samstag in unserer Rubrik „Moin“ geschrieben – vielleicht haben Sie es gelesen. Ljuba, deren Nachname ich an dieser Stelle nicht nennen möchte, ist eine Frau aus Kiew, die ich 2015 kennenlernte, als ich in der Ukraine auf Reportagereise war. Noch am Mittwoch hatte ich Kontakt zu ihr. Sie sendete per WhatsApp ein Lebenszeichen. Am Freitag hörte ich dann nichts. Gar nichts. Auf meine Fragen gab es keine Antworten mehr. Deshalb habe ich mir große Sorgen gemacht, habe mir schon ausgemalt, dass sie ums Leben gekommen sein könnte. Gott sei Dank, nun gibt's Entwarnung. Zumindest fürs Erste. Ljuba lebt. Sie hat sich gemeldet. Die Nachricht aber, die sie mir geschickt hat, treibt mir Tränen in die Augen.

„Ich habe Angst um Ljuba“, habe ich am Samstag in unserer Rubrik „Moin“ geschrieben – vielleicht haben Sie es gelesen. Ljuba, deren Familiennamen ich an dieser Stelle nicht nennen möchte, ist eine Frau aus Kiew, die ich 2015 kennenlernte, als ich in der Ukraine auf Reportagereise war. Noch am Mittwoch hatte ich Kontakt zu ihr. Sie sendete per WhatsApp ein Lebenszeichen. Am Freitag hörte ich dann nichts. Gar nichts. Auf meine Fragen gab es keine Antworten mehr. Deshalb habe ich mir große Sorgen gemacht, habe mir schon ausgemalt, dass sie ums Leben gekommen sein könnte. Gott sei Dank, nun gibt’s Entwarnung. Zumindest fürs Erste. Ljuba lebt. Sie hat sich gemeldet. Die Nachricht aber, die sie mir geschickt hat, treibt mir Tränen in die Augen. Lesen Sie selbst:

„Liebe Freunde, vor allem in Deutschland! Die Lage wurde schon in den letzten Wochen immer gefährlicher. Bis zum letzten Moment hat man noch geglaubt, soweit kann das nicht kommen. Aber die Anerkennung der separatistischen Gebiete durch Putin und seine Bitte, dem ,Einsatz von russischen Truppen im Ausland‘ zuzustimmen, war das Zeichen: Es wird kommen.

26. Februar 2022

Meine beste Freundin und Kollegin Tanja P. war um mich und meinen Sohn Ostap sehr besorgt und drängte mich schon am Dienstag, Kiew zu verlassen. Sie kaufte Zugtickets in die Karpaten und unsere Männer verabschiedeten uns am Bahnhof. Wir haben nur das Notwendigste mitgenommen.

Ich habe das scherzhaft als ,Zwangsurlaub‘ bezeichnet, in der Hoffnung, alles wird doch noch gut werden. Aber nun weiß ich: Tanja hat mir und Ostap das Leben gerettet.

„Im Morgengrauen wurde ich durch den Telefonanruf meines Mannes geweckt: Es hat begonnen!“

Unsere Männer gingen gleich zu ihren Militärstellen. Da mein Mann schon 2014 im Einsatz im Donbass war, wusste er Bescheid, was er zu tun hat. Er hat auf nichts mehr gewartet und fuhr gleich los. Tanjas Mann ist Philosophieprofessor und meldete sich beim Zivilschutz in Kiew.

Den ersten Tag in den Karpaten haben wir noch ganz friedlich verbracht und sind Schlitten gefahren und haben die schöne Landschaft genossen. Im Morgengrauen wurde ich durch den Telefonanruf meines Mannes geweckt: Es hat begonnen! Kiew wird beschossen. Die anderen Regionen auch. Dann der längste Tag, der 24. Februar. Es gab Hunderte Meldungen, wir haben Hunderte Telefonate geführt, denn meine 22-jährige Tochter ist in Kiew geblieben, viele andere Freunde und Familienangehörigen auch!

Olaf Wunder Ljuba D. (46): Das Foto entstand 2015 auf dem berühmten Platz Maidan in Kiew. Ljuba D. (46): Das Foto entstand 2015 auf dem berühmten Platz Maidan in Kiew.

Meine Tochter konnte mit ganz vielen Mühen, einem verrenkten Bein (sie kam unglücklich aus dem Versteck unter unserem Hochhaus heraus und verletzte sich) und zwei Katzen aus Kiew fliehen. Sie hat einen halben Tag gebraucht, um vom linken Ufer auf das rechte Dnepr-Ufer zu kommen. Es gibt kaum Benzin in der Stadt. Staus an der Ausfahrt. Schüsse und Luftalarm.

Wir hier sind nur am Lesen und Telefonieren, beten für unsere Armee. Und für unsere Männer.

In Kiew sind so viele unserer Nächsten, die das jetzt alles miterleben müssen. Meine Schwester mit ihrem behinderten Sohn. Unsere 91-jährige Nadeschda, die gerade einen lang ersehnten Enkelsohn bekommen hat. Unsere 96-jährige Auschwitz-Überlebende Anastasia Gulej, die unmittelbar am Flughafen Schuljany wohnt, was 1941 gefährlich war und heute ebenso. Dass sie noch einmal diesen Kriegshorror erleben muss… Es tut mir so schrecklich leid für sie, die so viel für den Frieden getan hat!

Olaf Wunder Ljuba D. (46) und ihr Mann Dimitro (41), der jetzt Soldat der ukrainischen Armee ist. Ljuba D. (46) und ihr Mann Dimitro (41), der jetzt Soldat der ukrainischen Armee ist.

Liebe Freunde in Deutschland, Eure Mails machen mir noch mal deutlich, dass unsere Projekte etwas gebracht haben, die Arbeit war nicht umsonst. Ich bekomme zahlreiche Angebote, in Deutschland unterzukommen. Ich bin sehr gerührt! Aber ich will nach Hause, wir wollen nach Hause in unsere Wohnungen, wir wollen nicht auswandern und Flüchtlinge werden! Im schlimmsten Fall aber müssen wir fliehen. Besonders Tanja, da sie als Historikerin nicht unter der russischen Besatzung arbeiten und leben kann, ausgeschlossen.

Schlafen können wir nicht. Die Nachrichten über Erfolge unserer Armee und die Heldentaten der Bevölkerung machen uns Mut und Hoffnung. Die Meldungen über Verluste entsetzen und erfüllen uns mit höchster Trauer. Ich bin stolz auf unser Volk, das zusammenhält, trotz verschiedener innenpolitischer Ansichten und Sprachen. Wir sind das Volk. Slawa Ukraini!“

An allen drei postsowjetischen Revolutionen hat Ljuba teilgenommen

Soweit Ljubas Nachricht. Wer diese Frau ist? Ihr Großvater verlor 1941 im Zuge stalinistischer Säuberungen sein Leben. Ihre Familie habe dem kommunistischen System immer kritisch gegenübergestanden. Sie selbst ist eine aufsässige Schülerin gewesen, hat sich geweigert, dem Komsomol beizutreten, der Jugendorganisation der KPdSU. Lachend berichtet sie, wie sie einmal in der Schule statt eines Textes über Lenin ein Gedicht des ukrainischen Nationaldichters Schewtschenko vortrug – eine gezielte Provokation.



Ljuba studierte Germanistik, arbeitete für eine Stiftung in Kiew, die sich der Aussöhnung mit Deutschland verschrieben hatte. Sie betreute ein Projekt, bei dem es um Feldpostbriefe sowjetischer und deutscher Soldaten ging. „Damals hätte ich nicht gedacht“, sagt sie, „dass ich selbst mal Briefe an die Front schreiben würde.“



An allen drei postsowjetischen Revolutionen ihres Landes hat Ljuba teilgenommen. Immer war der Maidan in Kiew der Schauplatz: Ljuba gehörte zu den Studenten, die 1990 während der sogenannten „Granitrevolution“ in den Hungerstreik traten und die ersten freien Wahlen durchsetzten. Sie war 2004 bei der „Orangenen Revolution“ dabei. Und natürlich beteiligte sie sich auch, als es 2013 mit dem „Euromaidan“ losging. Am 8. Dezember 2013 nahmen mehr als 500.000 Menschen an einer Demonstration teil – Ljuba auch. Am 20. Februar 2014 eröffneten Scharfschützen das Feuer. Zwischen 90 und 100 Menschen kamen ums Leben. Am 21. Februar 2014 flüchtete Präsident Viktor Janukowitsch ins Ausland. Damit war der Weg frei für die Demokratie, die Putins Truppen nun zerstören wollen.

Olaf Wunder Ljubas Mann Dimitro (41, l. knieend), der jetzt Soldat der ukrainischen Armee ist. Ljubas Mann Dimitro (41, l. knieend), der jetzt Soldat der ukrainischen Armee ist.

„Menschen melden sich freiwillig zum Krieg und zahlen sogar noch für ihre Ausrüstung“

2015 sagte Ljuba mir, dass der Maidan und vor allem die vielen Menschen, die dort ihr Leben ließen, die Ukraine verändert hätten. „Früher gab es so was bei uns nicht: eine Bereitschaft des Einzelnen, sich für ein höheres Ideal einzusetzen und dafür auch noch sein Leben zu riskieren. Jetzt ist alles anders. Jetzt melden sich Menschen freiwillig zum Krieg, und bezahlen sogar noch für die Ausrüstung.“

Ich wünsche Ljuba und ihrer Familie alles erdenklich Gute.