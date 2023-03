Liveblog: Fauxpas im Rathaus – diese Hamburger Musiker empfangen die Royals

Royaler Besuch in Hamburg: König Charles III. kommt mit seiner Frau Camilla am Freitag in die Hansestadt! Die City steht deshalb Kopf – alle wichtigen Infos finden Sie hier im Liveblog.

Royals in Schuppen 52 eingetroffen

16.35 Uhr: Die Royals haben die letzte Station ihrer Hamburg-Reise erreicht: Sie wurden in der Eventhalle Schuppen 52 mit britischer und deutscher Musik empfangen. Der Shanty-Chor de Tampentrekker sangen „Das Herz von St. Pauli“ und „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“. Die Hamburger Dudelsackband Baul Muluy Pipes and Drums trat gemeinsam mit der Band of His Majesty’s Royal Marines Scotland und der Folkband Ferris & Sylvester auf.

König Charles ist sichtlich erfreut von dem musikalischen Empfang des Shanty-Chors. dpa König Charles ist sichtlich erfreut von dem musikalischen Empfang des Shanty-Chors.

Rund 1000 geladene Gäste sind vor Ort. Nach Angaben der britischen Botschaft wollten der König und die Königin mit vielen Leuten „einen Moment mal ganz informell und musikalisch zusammen sein, um auch die musikalische Verbindung zu Hamburg zu feiern”.

Fans warten auf Königspaar in Eventhalle

15.57 Uhr: Zahlreiche Fans warten bereits gespannt in der Halle auf die Royals – gut ausgerüstet mit Fähnchen.

Zahlreiche Gäste warten mit deutschen und britischen Fähnchen auf die Ankunft von König Charles III. auf dem von der britischen Botschaft ausgerichteten feierlichen Empfang im Schuppen 52. dpa Zahlreiche Gäste warten mit deutschen und britischen Fähnchen auf die Ankunft von König Charles III. auf dem von der britischen Botschaft ausgerichteten feierlichen Empfang im Schuppen 52.

Königspaar auf dem Weg zum Schuppen 52

15.43 Uhr: König Charles und seine Frau Camilla haben sich mit ihrem dunkelroten Bentley auf dem Weg zur Eventhalle Schuppen 52 gemacht, wo ein Empfang der Britischen Botschaft stattfinden wird. Sie werden von zahlreichen Polizeifahrzeugen begleitet.

Nach der Hafenrundfahrt ist die Kolonne mit Charles und Camilla jetzt auf dem Weg zum Schuppen52. Dort Empfang der Britischen Botschaft. #RoyalVisitGermany pic.twitter.com/Ge8fCQldjL — Hamburger Morgenpost (@mopo) March 31, 2023

König Charles von Hafenrundfahrt zurück

15.14 Uhr: Die Hafenrundfahrt ist beendet. Der König ist zurück am Dockland und Camilla ist auf dem Weg dorthin. Gemeinsam soll es dann zum Schuppen52 gehen, wo ein Empfang der Britischen Botschaft stattfindet.

Fans warten auf König Charles

15.01 Uhr: Vor dem „Fischereihafen Restaurant“ wartet man gebannt auf die Rückkehr des Königs von der Hafenrundfahrt – diese steht wohl unmittelbar bevor. Rund 100 Menschen sind dort.

Fans warten auf die Rückkehr von König Charles. Stefan Düsterhöft Fans warten auf die Rückkehr von König Charles.

Charles erreicht das Dockland

14.17 Uhr: Charles hat in seinem dunkelroten Bentley das Hamburger Rathaus verlassen und ist zum Dockland (Altona) gefahren. Von dort aus unternimmt er nun eine Hafenrundfahrt und tauscht sich mit Unternehmerinnen und Unternehmern zu den Themen grüne Energie und Hafenentwicklung in Hamburg aus.

dpa Peter Tschentscher (4.v.r., SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg, König Charles III. von Großbritannien (2.v.r.), und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (3.v.r.) und James Cleverly (6.v.r.), Außenminister von Großbritannien, kommen am Hafen an, um an einer Hafenrundfahrt teilzunehmen. Peter Tschentscher (4.v.r., SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg, König Charles III. von Großbritannien (2.v.r.), und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (3.v.r.) und James Cleverly (6.v.r.), Außenminister von Großbritannien, kommen am Hafen an, um an einer Hafenrundfahrt teilzunehmen.

dpa König Charles III. von Großbritannien und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nehmen auf dem Schiff „Hamburg“ an einer Hafenrundfahrt teil. König Charles III. von Großbritannien und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nehmen auf dem Schiff „Hamburg“ an einer Hafenrundfahrt teil.

IMAGO / i Images König Charles unternimmt mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Hafenrundfahrt und informiert sich über nachhaltige Themen. König Charles unternimmt mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Hafenrundfahrt und informiert sich über nachhaltige Themen.

Ein Helikopter bewacht das Hafengebiet. Am Altonaer Balkon stehen ein Dutzend Schaulustige.

Die Charles-Kolonne am Altonaer Rathaus, auf dem Weg zum Dockland. #RoyalVisitGermany pic.twitter.com/jUM65IFSw0 — Hamburger Morgenpost (@mopo) March 31, 2023

Camilla ist nicht mit zum Dockland gefahren. Nachdem sie kurz mit den Fans gesprochen hat, hat sie sich auf den Weg zur Rudolf-Roß-Grundschule gemacht, die bilingual auf Deutsch und Englisch unterrichtet.

Stift-Fauxpas im Rathaus

14.05 Uhr: Eigentlich sollten König Charles und Camilla mit einem bereitgelegten Füller in das Goldene Buch schreiben – doch der Stift scheint nicht zu funktionieren. Der König ist bestens vorbereitet, greift in seine Jackentasche und holt einen eigenen Füller heraus. Dieser funktioniert einwandfrei.

Der für Charles bereitgelegte Stift funktionierte nicht – doch der König hatte einen eigenen Füller dabei. imago/Chris Emil Janßen Der für Charles bereitgelegte Stift funktionierte nicht – doch der König hatte einen eigenen Füller dabei.

Charles trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein

13.59 Uhr: König Charles trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Danach verlässt er das Rathaus und schüttelt Fans die Hände. Jetzt geht es in Richtung Dockland an der Elbe. Am Altonaer Rathaus werden bereits die Straßen gesperrt.

Dieser Zettel mit den Unterschriften von Charles und Camilla wird in das Goldene Buch der Stadt Hamburg gelegt imago/Chris Emil Janßen Dieser Zettel mit den Unterschriften von Charles und Camilla wird in das Goldene Buch der Stadt Hamburg gelegt

König Charles und Peter Tschentscher winken vom Rathaus-Balkon

13.44 Uhr: Unter lautem Jubel winkt das Königspaar den Fans vom Rathaus-Balkon aus zu.

Königspaar am Rathausplatz angekommen

13.34 Uhr: König Charles und seine Frau Camilla sind am Rathausmarkt angekommen! Die wartenden Fans jubeln dem Königspaar zu.

König Charles ist am Hamburger Rathaus angekommen. #RoyalVisitGermany pic.twitter.com/Lijz7nKnNy — Hamburger Morgenpost (@mopo) March 31, 2023

König Charles kurz vor Rathaus-Besuch

13.28 Uhr: Das Königspaar fuhr soeben die Mönckebergstraße entlang, gleich wird es am Rathausmarkt eintreffen. Es kann sich nur noch um wenige Minuten handeln!

Es füllt sich vor dem Rathaus

13.14 Uhr: Es wird voller vor dem Rathaus – immer mehr Menschen warten auf das Königspaar. Gegen 13.20 Uhr sollen sie dort eintreffen. Die Vorfreude auf die Royals ist groß: „We want King Charles“, ruft jemand aus der Menge und schwingt eine Fahne.

Der Rathausmarkt füllt sich mit wartenden Fans. ann-christin busch Der Rathausmarkt füllt sich mit wartenden Fans.

Protest vor dem Rathaus

13.03 Uhr: Rund ein Dutzend Menschen haben vor dem Rathaus angefangen, gegen die Auslieferung Julian Assanges an die USA zu protestieren. Sie halten Schilder mit „Rettet Julian Assange!“ und „Hands off Assange“ in die Luft.

Julian Assange ist australischer Investigativjournalist, Blogger und Gründer der Plattform „Wikileaks“. 2019 wurde er in London festgenommen – nun soll er an die USA ausgeliefert werden. Dort droht ihm eine Haft von bis zu 175 Jahren.

Vor dem Rathaus haben rund ein Dutzend Menschen angefangen, gegen die Auslieferung Julian Assanges zu demonstrieren. Florian Quandt Vor dem Rathaus haben rund ein Dutzend Menschen angefangen, gegen die Auslieferung Julian Assanges zu demonstrieren.

König Charles in Hamburg eingetroffen

12.28 Uhr: König Charles und seine Frau Camilla sind mit dem ICE am Bahnhof Dammtor eingetroffen. Zwei Minuten früher als geplant kamen sie samt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) begrüßte die Gäste.

König Charles und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besuchen das Denkmal „Kindertransport – der letzte Abschied" vor dem Bahnhof Dammtor. Es regnet, das Königspaar schützt sich mit Regenschirmen vor den Tropfen. IMAGO / i Images König Charles und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besuchen das Denkmal „Kindertransport – der letzte Abschied“ vor dem Bahnhof Dammtor. Es regnet, das Königspaar schützt sich mit Regenschirmen vor den Tropfen.

Derzeit besuchen sie das Denkmal „Kindertransport – der letzte Abschied“. Die Bronzeplastik erinnert an überwiegend jüdische Kinder, die während der NS-Zeit nach Großbritannien geschickt wurden. Im Anschluss wollten der König und der Bundespräsident am Mahnmal St. Nikolai Kränze niederlegen.

Hamburg zeigt sich wettertechnisch nicht von der schönsten Seite – Camilla ist trotzdem guter Laune. IMAGO / i Images Hamburg zeigt sich wettertechnisch nicht von der schönsten Seite – Camilla ist trotzdem guter Laune.

Fans warten vor dem Rathaus auf Charles

12.08 Uhr: König Charles und seine Frau Camilla sind kurz vor der Ankunft am Bahnhof Dammtor. Gegen 12.30 Uhr sollen sie mit dem ICE, in dem auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sitzt, eintreffen. Eine knappe Stunde später wird das Königspaar am Hamburger Rathaus eintreffen. Royal-Fans warten dort mit Schirm, Charme und Fähnchen, um König Charles und seiner Frau Camilla ganz nah zu sein. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort und auch ein Helikopter sorgt am Himmel über dem Rathaus für Sicherheit.

Florian Quandt Wartende Royals-Fans vor dem Rathaus. Wartende Royals-Fans vor dem Rathaus.

dpa Trotz Regens warten die Fans gespannt vor dem Rathaus. Trotz Regens warten die Fans gespannt vor dem Rathaus.

dpa „Very British!“ Verkleidete Fans warten auf den König. „Very British!“ Verkleidete Fans warten auf den König.

Florian Quandt Gleich kommt Charles in Hamburg an – „the City of moin“ Gleich kommt Charles in Hamburg an – „the City of moin“

dpa Politische Forderung an King Charles: Vor dem Bahnhof Dammtor hielt eine Frau ein Protestschild hoch. Politische Forderung an King Charles: Vor dem Bahnhof Dammtor hielt eine Frau ein Protestschild hoch.

ICE mit Charles und Camilla abgefahren

10.49 Uhr: König Charles. und seine Ehefrau Camilla sind mit einem regulären Zug von Berlin nach Hamburg aufgebrochen. Begleitet von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender gingen Charles und Camilla über einen roten Teppich am Gleis im unterirdischen Bereichs des Bahnhofs und stiegen anschließend in einen ICE, der an der Seite ein Banner in den Farben der Deutschlandflagge trug. Zahlreiche Schaulustige hatten sich im Bahnhof eingefunden, um das Königspaar zu sehen.

Polizei sichert Ankunft des Königs

10.47 Uhr: Die Ankunft des Königspaares in Hamburg wird von einem großen Polizeiaufgebot gesichert. Charles und Camilla sollen am Bahnhof Dammtor von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher und seiner Frau Eva-Maria begrüßt werden.

dpa

Britisches Wetter beim royalen Empfang

10.31 Uhr: Die S-Bahnen in die City sind bereits recht voll. Viele Hamburger freuen sich auf den royalen Besuch. Ein Blick in den Himmel verrät: Hamburg bereitet Charles und Camilla einen britischen Empfang. Hoffen wir mal, dass es nachher etwas trockener wird …

Welche Kopfbedeckung ist für das heutige Großereignis in Hamburg passender? pic.twitter.com/NIPsZXiz1T — Alexander Wellisch (@VB_Kontor) March 31, 2023

Das Programm für den Charles-Besuch

10 Uhr: Als erstes werden die beiden Blumen am Kindertransportdenkmal am Bahnhof Dammtor niederlegen, danach einen Kranz am Mahnmal St. Nikolai bei der Willy-Brandt-Straße in der Altstadt.

Von dort geht es zum Rathaus, wo sich die beiden ins Goldene Buch eintragen – hier werden auch Hamburger die Chance haben, dem König zuzuwinken.

Am Nachmittag schippern Charles III., Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Unternehmer auf einer Barkasse durch den Hafen. Camilla und die Frau des Bundespräsidenten Elke Büdenbender besuchen in der Zeit die bilinguale Rudolf-Roß-Grundschule in der Neustadt.

Am Schluss geht es zu einem Empfang der britischen Botschaft.

König Charles in Hamburg: Sperrungen in der Innenstadt

9.47 Uhr: Aufgrund des Hamburg-Besuches von König Charles kommt es zu großflächigen Sperrungen in der Innenstadt. Ein strenggeheimes Sicherheitskonzept soll den Monarchen schützen – ähnlich wie bei Spitzenpolitikern.

Mehrere Hundertschaften werden deshalb im Einsatz seien, so die Polizei zur MOPO. Aktuell werde zwar keine konkrete Gefährung gesehen, erklärt eine Sprecherin. „Wir müssen aber immer mit irrational handelnden Einzeltätern rechnen und das tun wir auch.” Auch mit Aktionen von Klimaaktivsten werde gerechnet.

Neben der Hamburger Polizei sind Kräfte aus anderen Bundesländern und der Bundespolizei im Einsatz – dazu Spezialeinheiten mit Sprengstoffspürhunden, die Reiterstaffel, Taucher und die Wasserschutzpolizei.

Für Hamburger heißt das: In der Innenstadt und am Hafen gibt es umfangreiche Sperrungen. Wann und welche Straßen genau betroffen sind, werde aus Sicherheitsgründen nicht bekannt gegeben und könne sich minütlich ändern, so die Polizei auf MOPO-Nachfrage. Nur so viel: In der City sind Bereiche ab 12.30 gesperrt, beim Hafen vor allem nachmittags. Besuchern werde dringend empfohlen auf U- und S-Bahnen auszuweichen.