Liveticker: Hamburg gegen Hass und Rassismus – so läuft die Demo

Hamburg will heute Nachmittag ein starkes Zeichen setzen: Unter dem Motto „Hamburg steht auf! Gegen Rechtsextremismus und neonazistische Netzwerke“ wird ab 15.30 Uhr auf dem Jungfernstieg protestiert. Die MOPO begleitet die Demo im Liveticker.

14.48 Uhr: Langsam, aber sicher machen sich die Menschen auf den Weg in die Innenstadt. Die S-Bahn ist rappelvoll wie im Berufsverkehr, berichtet ein MOPO-Reporter. Viele wollen zur Demo, hört man aus den Gesprächen. Am Rücksack einer Frau hängt ein Pappschild, darauf steht die Botschaft „Kein Millimeter nach Rechts“. Auf der Sitzbank nimmt ein Mädchen im Schneeanzug mit ihrem Vater Platz. Es schreibt mit einem roten Filzstift auf eine Pappe: „Deutschland soll BUNT bleiben“.

14.21 Uhr: Auch in der Fußball-Bundesliga sind die Proteste gegen Rechtsextremismus dieser Tage ein großes Thema. „Es liegt an der Zivilgesellschaft und jedem einzelnen, eine Haltung dazu zu haben. Und diese Haltung kann man am Wochenende sichtbar machen. Das ist in diesen Zeiten wichtiger denn je“, sagte Werder Bremen-Trainer Ole Werner am Freitagmittag.

13.07 Uhr: Nicht nur in Hamburg wird demonstriert, auch in vielen weiteren Städten im Norden gibt es am heutigen Freitag Protestaktionen. Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg zeigte sich davon beeindruckt. „Schon viel zu lange haben die Lauten und die Schrillen die öffentliche Debatte dominiert und damit Hass und Spaltung Raum bekommen. Es ist höchste Zeit, dass die breite Mehrheit der Gesellschaft ihre Stimme erhebt und für die liberale Demokratie, Solidarität und Freiheit auf die Straße geht“, sagte die Grünen-Politikerin.

12.48 Uhr: Unter dem Motto „Hamburg steht auf!“ sollen möglichst viele Menschen auf die Straße ziehen – auch diejenigen, die ansonsten nicht so oft an Demonstrationen teilnehmen. Für Familien und Kinder gibt es deshalb auf dem Ballindamm zwischen Alstertor und Kunsthalle eine eigene Schutzzone. In diesem Raum sollen sie protestieren können, ohne dass es viel zu laut oder viel zu voll wird.

+++ Ursprünglich sollte die Demo auf dem Rathausmarkt stattfinden, gestern wurde sie auf den Jungfernstieg verlegt. Dafür hat die AfD mit einem Trick gesorgt: Sie meldete eine Fraktionssitzung in der Bürgerschaft an. Dadurch kommt das Bannmeilengesetz zum Tragen – Demos dürfen dann nicht im Umkreis von 350 Metern um das Rathaus stattfinden. Daher wurde die Demo kurzerhand auf den Jungfernstieg verlegt. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Zahlreiche Redner:innen haben sich angekündigt: Erwartet werden unter anderem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit, Bischöfin Kirsten Fehrs, der Hauptgeschäftsführer des Unternehmensverbands UVNord, Michael Thomas Fröhlich, sowie der Intendant des Thalia-Theaters, Joachim Lux.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger über die AfD: „Ich habe Angst, um mich, um meine Kinder”

Demo in Hamburg: Promis rufen zur Teilnahme auf

+++ Viele Promis haben bereits im Vorfeld zur Teilnahme an der Demo aufgerufen. Eine Auswahl finden Sie hier.

+++ In einer gemeinsamen Erklärung zur Demo betonen die Initiatoren, zu denen auch Prominente wie der Klimaforscher Mojib Latif, der Musiker Udo Lindenberg, der Polarforscher Arved Fuchs und die protestantische Bischöfin Kirsten Fehrs zählen, „dass Hamburg eine internationale und vielfältige Stadt ist. Wir wollen, dass das so bleibt!“

Der Hamburger Klimaforscher Mojib Latif sagte zur MOPO: „Demokratie, Freiheit, Menschenrechte und Diversität sind in höchster Gefahr. Seit vielen Monaten wächst in mir das Unbehagen darüber, dass Demokratiefeinde in Deutschland immer mehr Zulauf haben. Es ist an der Zeit, dass wir uns gegen solche Tendenzen erheben, bevor es zu spät ist. Geschichte darf sich in diesem Punkt nicht wiederholen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Hunderttausende unterzeichnen Petition für Entzug von Björn Höckes Grundrechten

+++ Hintergrund des Protests sind erschütternde Recherchen von „Correctiv“: Das Medienhaus hatte vorige Woche über das bis dahin nicht bekannte Treffen von Rechtsradikalen mit Politikern von AfD und CDU in einer Potsdamer Villa vom 25. November berichtet.

Der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, hatte dort nach eigenen Angaben über „Remigration“ gesprochen. Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll – auch unter Zwang. Mehr dazu hier.

Demo „Hamburg steht auf!“: Tausende erwartet

+++ Erwartet werden heute Nachmittag Tausende: Die Organisator:innen des Protests unter dem Motto „Hamburg steht auf! Gegen Rechtsextremismus und neonazistische Netzwerke“ gingen am Donnerstag davon aus, dass etwa 10.000 Menschen kommen werden.

Bereits am vergangenen Freitag wurde in Hamburg demonstriert: Vor dem AfD-Büro in der Innenstadt versammelten sich etwa 2000 Menschen.

+++ Ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Kirchen, Kulturschaffenden, Wirtschaftsverbänden, Parteien und Vereinen hat heute zum Protest in der Innenstadt aufgerufen: Die Demo soll am heutigen Freitag um 15.30 Uhr am Jungfernstieg beginnen.