Lindenberg mit emotionalem Appell: „Verdammte Pflicht, das Schlimmste zu verhindern“

Nach dem mit Hilfe der AfD beschlossenen Antrags für eine schärfere Migrationspolitik ist Panikrocker Lindenberg der Kragen geplatzt. „Wake Up! Stand Up! Say No“, fordert er bei Facebook.

Panikrocker Udo Lindenberg hat die Menschen zum Widerstand gegen Rechtsextremismus aufgerufen. „80 Jahre nach Ende dieses düstersten Kapitels deutscher Geschichte schwelen die braunen Feuer wieder unter der Oberfläche“, schrieb der Hamburger Ehrenbürger auf der Plattform Facebook. Aber noch sei es nicht zu spät. „Es ist unsere verdammte Pflicht, das Schlimmste zu verhindern. Wake Up! Stand Up! Say No! (…) Nie wieder ist jetzt!“

Ein Antrag von CDU und CSU für einen verschärften Kurs in der Migrationspolitik war vom Bundestag auch mit Stimmen der AfD und FDP angenommen worden. Lindenberg kritisierte die Beteiligung der AfD: „80 Jahre nach Auschwitz, 80 Jahre nach Ende dieses Grauens – die allerletzten Zeitzeugen können noch berichten – hören wir wieder dieselben alten neuen Parolen, werden im deutschen Parlament wieder Mehrheiten mit gesichert rechtsextremen Gestalten geschaffen.“ (dpa/mp)