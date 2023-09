Es war ihr zu ruhig: Hamburger Moderatorin zieht aufs Land – und wieder zurück

Sprecherin Linda Zervakis moderierte einst die Tagesschau und präsentierte vor einem Millionen-Publikum die Nachrichten des Tages. Dann wechselte sie zum Sender ProSieben. Auch privat zog sie um – und zwar aufs Land. Was sie am Landleben geschätzt hat und warum sie am Ende doch wieder in Hamburg landete.

Die TV-Moderatorin und Buchautorin Linda Zervakis hat während einer Auszeit in Schleswig-Holstein die Vorzüge und Nachteile des Landlebens kennengelernt. Auf jeden Fall sei es ein bewussteres Leben auf dem Land, sagte sie der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Linda Zervakis: Klimawandel wird einem auf dem Land bewusster

„Wenn man an völlig vertrockneten Feldern vorbei geht, wird einem das Problem des Klimawandels einfach deutlicher als in der Stadt, wo es nicht so offensichtlich ist“, erklärte die 48-Jährige, die in der Ortschaft Wangels östlich von Kiel ein reetgedecktes Haus renoviert und über ihre Erfahrungen gerade das Buch „Landgang“ veröffentlicht hat.

In der Stadt seien die Menschen in ihrem Komfort gefangen – trotz des Wissens, dass sich was ändern muss, erklärte Zervakis. „Darüber denke ich heute anders und versuche, das auch in meinem Leben zu berücksichtigen“. Vor allem sei sie heute mehr bei sich, fügte sie hinzu.

Darum zog die Moderatorin zurück nach Hamburg

Die Ruhe sei es am Ende aber auch gewesen, die sie zurück in ihre Heimatstadt Hamburg getrieben habe. „Ich bin einfach zu lange und zu viel in der Stadt gewesen und brauche manchmal sogar deren Geräuschkulisse“, sagte Zervakis.

In der Stadt vermisse sie vom Landleben vor allem eines: „Mit Gummistiefeln im Matsch zu stehen und zu wissen, dass die draußen bleiben und nicht mit ins Haus kommen.“ Das „Schmatzen der Gummistiefel draußen auf dem Acker“ sei „herrlich“, schwärmte sie. (afp/mp)