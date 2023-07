„Lieber Gardasee“: Weshalb ein italienisches Dorf ein Pärchen aus Hamburg sucht

Der Gardasee zählt seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen. Vor elf Jahren haben auch zwei Hamburger:innen Urlaub am oberitalienischen See – dem größten des Landes – gemacht und eine Flaschenpost hinterlassen. Jetzt ist die „Message in a Bottle“ aufgetaucht – und ein ganzes Dorf sucht nach den beiden Tourist:innen.

„I hope that someone gets my message in a bottle, yeah“, „Ich hoffe, dass jemand meine Flaschenpost findet“, das hat vor vielen Jahren schon Sting ins Mikrofon geschmettert. Offenbar ein Vorbild für Sabrina und Dennis aus Hamburg. Denn das Paar hat 2012 eine ebensolche Nachricht in den Gardasee geschickt, die jetzt am Strand von Malcesine wieder aufgetaucht ist.

Flaschenpost: Dorf am Gardasee sucht Dennis und Sabrina aus Hamburg

Datiert ist die Nachricht auf den 9. August 2012. „Lieber Gardasee, Wir wünschen uns mit dieser Flaschenpost, dass unsere Familien, unsere Freunde und wir immer glücklich und gesund bleiben“, schreiben Dennis und Sabrina in dem kurzen, handschriftlich verfassten Brief.

Das italienische Dorf Malcesine sucht nach Dennis und Sabrina aus Hamburg, die 2012 am Gardasee Urlaub gemacht haben.

Und weiter: „Bleib du lieber Gardasee immer so wunderschön und klar wie du heute bist. Viele liebe Grüße, Sabrina und Dennis aus Hamburg“. Kontaktmöglichkeiten haben die beiden Tourist:innen aus der Hansestadt nicht angegeben.

Die Flasche wurde von einer Gruppe von Tauchern gefunden, die in der Nähe der Scaliger in Malcesine am Grund des Sees arbeiteten, berichtete der „Corriere del Veneto“. Möglich also, dass die zwei Hamburger:innen ihre Nachricht von einer der Aussichtsplattformen des Schlosses in das Wasser geworfen haben.

Die Kommune sucht jetzt nach Dennis und Sabrina. „Wir möchten sie nach Malcesine einladen und ihnen ein weiteres unvergessliches Erlebnis bieten, mit einer kostenlosen Übernachtung in einem Hotel, einer Verkostung unserer Spezialitäten, einer Seilbahnfahrt auf den Baldo und einem Besuch des Schlosses“, sagte Stadträtin Sara Pallua der Zeitung.