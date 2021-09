Am 7. September findet die „Earth Night“ statt, an der sich auch Hamburg beteiligt. Ab 22 Uhr soll an diesem Tag die Beleuchtung der Umwelt zuliebe ausgeschaltet werden.

Die „Earth Night“, welche eine Initiative von „Paten der Nacht“ ist, möchte mit ihrer Aktion auf die anhaltende Lichtverschmutzung in der Nacht aufmerksam machen. Die nächtliche Beleuchtung von Gebäuden, Einkaufszentren und Wohnhäusern sorgt für eine erhebliche Verschmutzung des Lichtes.

Diese Orte in Hamburg schalten das Licht aus

Für Hamburg heißt das: Am kommenden Dienstag, den 7. September, wird neben dem Rathaus und dem Rathausmarkt auch die Alsterfontäne und der historische Wasserturm in Rothenburgsort ab 22 Uhr unbeleuchtet sein. Ebenso wird die Beleuchtung der St. Petrikirche, der Lombardsbrücke, der Promenade am Fischmarkt und des Harburger Rathausplatzes abgeschaltet.

Jens Kerstan, Senator für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft: „Vor allem in den Großstädten sind wir an nächtliche Dauerbeleuchtungen und einen kaum erkennbaren Sternenhimmel gewöhnt. Und dieses massiv eingesetzte Kunstlicht verbraucht nicht nur viel Energie, es bringt auch Ökosysteme durcheinander.“ Des Weiteren betont er, dass jede:r einzelne helfen kann: „Dazu braucht es nicht viel: Es genügt bereits, nicht alle Lampen in der eigenen Wohnung brennen zu lassen oder die Vorhänge zuzuziehen, um die Nacht dunkler werden zu lassen. Ich freue mich, wenn viele Hamburgerinnen und Hamburger bei der „Earth Night“ mitmachen.“ (mp/jw)