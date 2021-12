Letztes DOM-Wochenende startet mit Feuerwerk!

Drei Tage hat der Winterdom noch geöffnet. Zu einem gelungenen Abschluss gehört das traditionelle Höhenfeuerwerk genauso dazu wie frisch gebrannte Mandeln oder eine Fahrt im Riesenrad. Heute Abend um 22.30 Uhr werden die spektakulären Licht-, Farb- und Knalleffekte zum vorerst letzten Mal gezündet, bevor das größte Volksfest des Nordens die Winterpause einläutet. Für ein paar Minuten spielt sich das bunte Treiben dann nicht mehr auf der DOM-Meile, sondern am Nachthimmel ab. Das Abschluss-Feuerwerk ist gleichzeitig Startschuss für das letzte DOM-Wochenende, an dem für die kleineren DOM-Besucher der Nikolaus schon mal vorbeischaut.

Nikolaus auf dem Winterdom am 4. und 5. Dezember, jeweils von 15.00 – 18.00 Uhr

Der Nikolaus kommt schon am 4. und 5. Dezember auf den Winterdom und verteilt tolle DOM-Überraschungen. Und so geht’s: Alle Kinder bis einschließlich 12 Jahren können mitmachen. Malt euer schönstes Weihnachtsbild – vielleicht sogar mit DOM-Motiv – und kommt damit am Samstag oder am Sonntag zwischen 15.00 und 18.00 Uhr zum Riesenrad. Euer Bild könnt ihr dort gegen eine kleine Überraschung eintauschen. Es gibt DOM-Teddys, Fahrchips für unterschiedliche Attraktionen oder leckere DOM-Süßigkeiten. Außerdem nimmt der Nikolaus gern eure Weihnachtswünsche entgegen, die er dann direkt an den Weihnachtsmann weiterleitet. Auch DOM-Bär Bummel ist für Selfies und Umarmungen dabei. Wer keine Idee für sein Bild hat, schaut gemeinsam mit Mama oder Papa mal auf die DOM-Facebook-Seite. Dort findet ihr eine weihnachtliche DOM-Malvorlage zum Ausdrucken.

Attraktionen

Natürlich dürfen die vielen Fahrgeschäft-Attraktionen für ein gelungenes letztes DOM-Wochenende nicht fehlen. Ob eine Fahrt in den verschiedenen Klassikern, pure Action in den Hightech-Flugmaschinen oder Bauchkribbeln einer der Achterbahnen. Auf dem Winterdom findet jeder seine persönlichen Highlights:

Familienspaß

Laser Pix: Ein interaktiver Shooter im Gaming-Style. Treffe auf deiner Fahrt so viele Ziele wie möglich.

Original Rotor: Die Besucher kleben wie Fliegen an der Wand, während der Boden absinkt – die Fliehkraft macht’s möglich.

Hip Hop Jumper: Auch als „Hopser“ bekannt. Die Profis unter den „Mitfahrern“ fangen die Aufs und Abs im Kreis gekonnt im Stehen ab.

Riesenrad: Die geschlossenen Gondeln bieten auch bei winterlichen Temperaturen aus 55 Metern Höhe einen tollen Blick über Hamburg.

Action-Highlights

Best XXL Exclusive: Riesenschaukel mit Nervenkitzel-Garantie. Im 120°-Winkel geht’s rauf auf 45 Meter Höhe.

Mach 1: Im Highspeed-Überkopffahrgeschäft fliegen die Gondeln am Ende des langen Arms mit 125 km/h durch die Lüfte.

Voodoo Jumper: Hier erleben die Fahrgäste eine extrem schnelle, tanzende Auf- und Ab Bewegung mit Freifalleffekt.

Vier Achterbahnen

Crazy Mouse: Drehbare Gondeln machen die kurvige Fahrt noch verrückter, als sie ohnehin schon ist.

Rock & Rollercoaster: Die größte transportable Achterbahn mit Einzelchaisen im Stil der 50er Jahre ohne Looping.

Wilde Maus: Eindruck, als fahre man über die Gleise der äußerst engen Serpentinen hinaus, verleiht einem den besonderen Kick.

Kuddel der Hai: Eine liebevoll gestaltete Achterbahn für die ganze Familie. Kinder ab 2 Jahren dürfen in Begleitung eines Erwachsenen einsteigen.



ÖFFNUNGSZEITEN:

Freitag: 15.00 Uhr bis 24.00 Uhr

Samstag: 15.00 Uhr bis 24.00 Uhr

Sonntags: 14.00 Uhr bis 23.00 Uhr

WEITERE INFORMATIONEN:

Internet: www.hamburg.de/dom

Facebook: www.facebook.com/hamburgdom

Instagram: instagram.com/hamburgerdom