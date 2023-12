Letzter Schultag vor Weihnachten: So lange haben Hamburgs Schüler jetzt frei

Hamburgs Schülerinnen und Schüler starten am Donnerstag in ihren letzten Schultag vor den Weihnachtsferien. Von Freitag an haben sie dann bis einschließlich 7. Januar 2024 frei und kommen somit – die Wochenenden mitgezählt – auf insgesamt 17 freie Tage.

Hamburg war nach den Sommerferien mit einem Schülerrekord ins neue Schuljahr gegangen. Insgesamt wurden an den 469 staatlichen und privaten Schulen der Hansestadt 270.440 Schülerinnen und Schüler erwartet – 10.130 oder 4,8 Prozent mehr als im vorangegangenen Schuljahr.

Hamburg: 8200 ukrainische Schüler

Wesentliche Gründe für den Anstieg waren nach Angaben der Schulbehörde neben dem Geburtenzuwachs und dem allgemeinen Zuzug nach Hamburg die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.

So besuchten bereits zum Ende des vergangenen Schuljahres mehr als 8200 ukrainische Kinder und Jugendliche Hamburger Schulen. (dpa/ncd)