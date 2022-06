Der Frühling wird Rosé! Weckt die Schmetterlinge in Euch und feiert mit uns den Sparkling Spring vom 1. Mai 2022 bis 30. Juni 2022 mit einem Glas Schlumberger Rosé gratis in ausgewählten Restaurants & Bars in Hamburg.

Wählt Euch hier unter allen teilnehmenden Betrieben Eure(n) Favoriten aus und schaltet Euren Gutschein Code frei.

Rosé Sekt liegt seit Jahren stark im Trend und steht neben seinem fruchtigen, frischen Geschmack für Leichtigkeit und Lebensfreude. Sobald die Temperaturen in die Höhe klettern, sind die ersten Frühlingsgefühle geweckt und die ersten Sonnenstrahlen machen Lust auf gesellige Stunden. Schlumberger Rosé ist nach der Méthode Traditionnelle hergestellt und eignet sich wunderbar zum Apéritif, gemütlichen Picknick, als After-Work-Drink auf der Sonnenterrasse oder im Garten und als perfekte Abrundung zu sommerlichen Gerichten wie Fisch, Meeresfrüchten, hellem Fleisch und mildem Weichkäse.

Noch bis zum 30. Juni gibt es in 15 ausgewählten Gastronomiebetrieben ein Glas Schlumberger Sperling Rosé gratis.

Für einen perfekten Frühlingsstart laden wir alle Sektliebhaber*innen in 15 Gastronomiebetriebe in ganz Hamburg gegen Vorlage des digitalen Gutscheins beim Kauf von einem Glas Schlumberger Rosé, auf ein zweites Glas Rosé ein. Wenn Ihr Euer gratis Glas nicht selbst genießen möchtet, dann bringt doch einfach Freund*in, Partner*in, Kollege*in oder Mama (bald ist Muttertag) mit und ladet sie auf das Glas Schlumberger Rosé ein.

Let´s celebrate a Sparkling Spring in Rosé!