Tests korrigieren, an Konferenzen und Elterngesprächen teilnehmen oder die Schultechnik betreuen — Hamburgs Lehrerinnen und Lehrer leisten viel über den Unterricht hinaus. Das geht an die Belastungsgrenzen. Eine Studie der Uni Göttingen will mit Unterstützung der Hamburger Bildungsgewerkschaft GEW jetzt herausfinden, welche Arbeitszeitbelastungen Lehrkräfte an Stadtteilschulen und Gymnasien wirklich aushalten müssen.