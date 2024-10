Seit rund einem halben Jahr ist der Konsum von Cannabis legal – allerdings gibt es Regeln. Im größeren Stil dürfen seit 1. Juli nur genehmigte Vereine die Pflanzen anbauen und an ihre Mitglieder abgeben. Jetzt hat die Stadt dem ersten Cannabis-Club eine Genehmigung erteilt und der will direkt loslegen. Was der Club plant und wie viele Verfahren wegen Verstößen gegen das neue Cannabiskonsumgesetz bislang eingeleitet wurden, lesen Sie hier.