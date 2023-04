Die Erdgeschoss-Schaufenster sind verbarrikadiert, die Fassade wurde schon lange nicht mehr geputzt und aus den oberen Stockwerken ragt Unkraut. Das Gebäude am Mittelweg 141 (Ecke Milchstraße) passt nicht so recht in das sonst so edle Pöseldorf. Seit Jahren gammelt es vor sich hin. Anwohner fragen sich: Was ist da los? Und warum nimmt sich nicht endlich jemand diesem wertvollen Raum an?